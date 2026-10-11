Calcio

LAINATE – Vittoria importante per il Dal Pozzo, che nell’anticipo della quinta giornata del campionato di Seconda categoria, girone K, ha superato 2-1 la Longobarda 2010. La partita si è disputata sabato sera al centro sportivo di Lainate e ha permesso alla formazione dalpozzese di raggiungere momentaneamente il primo posto in classifica.

A decidere l’incontro sono state le reti di Maggiore e Zappulli, mentre per la Longobarda è andato a segno Modoni. Tre punti preziosi per il Dal Pozzo, che ha confermato il proprio ottimo avvio di stagione, conquistando la quarta vittoria in cinque partite.

Con questo successo il Dal Pozzo è salito a quota 12 punti, raggiungendo in testa alla graduatoria la Victor Rho, che deve però ancora disputare la propria partita della quinta giornata. Il bilancio della formazione dalpozzese è di quattro vittorie e una sconfitta, con sei reti realizzate e quattro subite.

Situazione più complicata per la Longobarda 2010, rimasta a quota 2 punti dopo cinque incontri, con due pareggi e tre sconfitte. La squadra occupa le ultime posizioni della classifica e dovrà cercare di invertire la rotta nei prossimi impegni.

Dal Pozzo-Longobarda 2010 2-1

Marcatori: Maggiore e Zappulli (Dal Pozzo), Modoni (Longobarda 2010).

Classifica Seconda categoria, girone K

Dopo l’anticipo della quinta giornata:

Victor Rho 12, Dal Pozzo 12, Vighi 1967 10, Virtus Cantalupo 10, Casorezzo 7, Cuggiono 6, OSAF 5, Oratorio Lainate Ragazzi 5, San Luigi Pogliano 5, Accademia Inveruno 5, San Giuseppe Arese Calcio 3, Furato 3, Longobarda 2010 2, FC Sedriano 2, Real Vanzaghese Mantegazza 1, San Vittore Olona 1.

Dal Pozzo e Longobarda 2010 hanno disputato cinque partite, tutte le altre squadre quattro.

11102026