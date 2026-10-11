Calcio

SARONNO – Trasferta a Magenta per il Fbc Saronno, impegnato oggi pomeriggio, domenica 11 ottobre, nella quinta giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Fischio d’inizio alle 15.30 allo stadio Francesco Plodari, con i biancocelesti di mister Danilo Tricarico a caccia della seconda vittoria consecutiva. Su ilSaronno la consueta cronaca play by play dell’incontro.

Il Saronno arriva all’appuntamento dopo il convincente 3-0 casalingo contro l’Assago, una partita praticamente decisa nei primissimi minuti grazie alla doppietta di Malvestio e alla rete di Ientile, realizzate tra il 4′ e il 6′ del primo tempo. Un successo che ha consentito agli amaretti di conquistare i primi tre punti stagionali e di risalire a quota 4 in classifica, dopo un avvio di campionato complicato.

Ora l’obiettivo è dare continuità alla prestazione di domenica scorsa, cercando di recuperare terreno nei confronti delle formazioni di vertice. Di fronte ci sarà un Magenta che ha gli stessi punti del Saronno e che nell’ultimo turno è stato sconfitto 2-0 dalla capolista Rhodense. Si tratta dunque di uno scontro diretto tra due squadre intenzionate ad allontanarsi dalle zone basse della graduatoria.

La terna arbitrale – A dirigere Magenta-Fbc Saronno sarà Lorenzo Armenia della sezione di Ragusa, assistito da Gabriele Terlizzi di Bergamo e Vittorio Navarrini di Monza.

Eccellenza, girone A – Anticipi della quinta giornata

Rhodense-Lentatese 1-0

Aurora Cantalupo-Ardor Lazzate 1-1

Classifica aggiornata dopo gli anticipi

Rhodense 15 punti; Caronnese, Legnano 10; Barona Sporting, Academy Calvairate, Baranzatese 7; Lentatese, Vergiatese, Sedriano, Aurora Cantalupo 5; Tribiano, Magenta, Fbc Saronno 4; Ardor Lazzate 3; Besnatese 1; Assago 0.

Rhodense, Lentatese, Aurora Cantalupo e Ardor Lazzate hanno disputato cinque partite, tutte le altre squadre quattro.

11102026