Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese ha proseguito la propria marcia nelle zone alte della classifica di Eccellenza, conquistando un’altra vittoria davanti al pubblico di casa. I rossoblù di mister Andrea Tomasoni hanno superato 2-1 l’Academy Calvairate nella quinta giornata del girone A, grazie alle reti di capitan Corno e Minuzzi. Un successo che ha confermato l’ottimo momento della formazione caronnese, ancora imbattuta in campionato e salita a quota 13 punti. La squadra di Tomasoni arrivava all’appuntamento forte di tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate, oltre che della qualificazione agli ottavi di Coppa Italia ottenuta battendo 5-2 la Rhodense. Nell’ultimo turno di campionato era arrivata anche la spettacolare rimonta sul campo del Sedriano, da 0-2 a 3-2. Di fronte, però, c’era un Calvairate reduce dal largo successo per 7-3 contro l’Aurora Cantalupo.

La partita si è giocata davanti a una tribuna ben popolata, in una giornata dal clima quasi estivo. Fin dai primi minuti le due squadre hanno imposto ritmi elevati, affrontandosi soprattutto a centrocampo con grande intensità.

Al 7′ la Caronnese ha costruito la prima occasione con Minuzzi, bravo a liberarsi e a servire Colombo in area, fermato proprio al momento della conclusione. Al 13′ è stata una punizione di Palma a creare pericoli alla difesa ospite: nella mischia Corno ha cercato la deviazione vincente, mandando il pallone di poco a lato.

Il vantaggio rossoblù è arrivato al 38′, quando il portiere ospite Vivenzio ha sbagliato il rinvio. Corno è stato rapidissimo ad approfittarne, recuperando il pallone e battendo l’estremo difensore con un preciso rasoterra. La Caronnese è così andata al riposo avanti 1-0.

Nella ripresa i padroni di casa hanno impiegato appena quattro minuti per raddoppiare. Cocuz ha effettuato un preciso cambio di gioco per Pliscovaz, che ha controllato in area e impegnato Vivenzio con un tiro rasoterra. Sulla respinta del portiere si è avventato Minuzzi, il più rapido di tutti a depositare il pallone in rete per il 2-0.

Il Calvairate ha provato a reagire, rendendosi pericoloso soprattutto sui calci piazzati. Al 16′ Zangrillo ha mandato una punizione sopra la traversa, mentre al 24′ anche Vingiano ha concluso alto da fermo.

La gara sembrava ormai indirizzata, ma al 36′ gli ospiti hanno riaperto i giochi con Sow, che da buona posizione ha superato Paloschi con un rasoterra. Il gol ha acceso un finale combattuto, con la Caronnese determinata a difendere il vantaggio e, allo stesso tempo, a cercare la terza rete.

Al 38′ Palma ha impegnato Vivenzio con una conclusione angolata dalla distanza, deviata in calcio d’angolo. Negli ultimi minuti Cocuz ha sfiorato il bersaglio con un tiro potente terminato poco sopra la traversa, mentre dall’altra parte Paloschi è stato decisivo nel respingere una conclusione insidiosa di Mannini dal limite dell’area.

Il triplice fischio ha sancito così un altro successo per la Caronnese, che ha conquistato la quarta vittoria nelle prime cinque giornate e ha confermato la propria candidatura a un ruolo da protagonista nella lotta per le prime posizioni.

Caronnese-Academy Calvairate 2-1

CARONNESE: Paloschi, Pisan, Sorrentino, Zeroli (35′ st Bernacchi), Robbiati, Cocuz, Colombo, Palma, Minuzzi (25′ st Di Quinzio), Corno (41′ st Fogal), Pliscovaz (45′ st Fiorella). A disposizione: Capoccia, Bobbo, Furlan, Confalonieri, El Fkak. Allenatore: Andrea Tomasoni.

ACADEMY CALVAIRATE: Vivenzio, Duca, Leanza (14′ st Vingiano), Conte, Zangrillo (44′ st Trovato), Peroni (32′ st Di Maggio), Calabro (18′ st Mannini), Pirri, Sow, Visigalli, Checchi (32′ st Vai). A disposizione: Bassi, Gennaro Granato, Passoni, Agnelli. Allenatore: Alberto Mapelli.

Arbitro: Alessandro Campisi di Milano.

Assistenti: Lorenzo Ferri di Milano e Nicola Cellamare di Bergamo.

Marcatori: 38′ pt Corno (C), 4′ st Minuzzi (C), 36′ st Sow (AC).

(foto Caronnese: capitan Federico Corno)

11102026