Calcio

SOLARO – Quinta giornata ricca di emozioni e colpi di scena nel campionato di Promozione, girone B, con due vittorie e altrettante sconfitte per le quattro formazioni del Saronnese. Hanno festeggiato Universal Solaro e Ceriano Laghetto, entrambe vittoriose per 2-1, mentre sono rimaste a mani vuote Sc United e Rovellasca. A tenere banco, però, è stata anche la sospensione della partita tra Accademia BMV e Castanese, interrotta dall’arbitro poco prima dell’intervallo.

Colpo esterno dell’Universal Solaro, che ha espugnato il campo del Meda per 2-1 al termine di una partita iniziata in salita. I padroni di casa sono passati in vantaggio già al 6′ con Sironi, ma la risposta dei giallorossi non si è fatta attendere: al 15′ Moretti ha trasformato un calcio di rigore riportando il risultato in parità. Nella ripresa, al 34′, è arrivata la rete decisiva di Ricca, che ha regalato tre punti preziosi alla formazione solarese, salita a quota 6 in classifica.

Vittoria casalinga anche per il Ceriano Laghetto, che ha superato 2-1 l’Accademia Inveruno grazie a una doppietta di Schiavo. L’attaccante ha sbloccato il risultato all’8′ del primo tempo, ma gli ospiti hanno trovato il pareggio al 2′ della ripresa con Mezzanzanica. Quando la partita sembrava destinata a concludersi in parità, al 41′ del secondo tempo Schiavo ha trasformato un calcio di rigore, firmando il successo che ha portato il Ceriano a 7 punti.

Giornata decisamente meno positiva per lo Sc United, sconfitto 3-0 sul campo del Base 96. I padroni di casa hanno indirizzato l’incontro già nel primo tempo, passando in vantaggio all’8′ con Bollini e raddoppiando al 47′ con Galimberti. Nella ripresa Tessari, al 40′, ha completato il risultato. Lo Sc United è rimasto così fermo a quota 8 punti, perdendo l’occasione di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni.

Sconfitta di misura anche per il Rovellasca, battuto 1-0 in trasferta dal Luino. A decidere l’incontro è stata la rete di Piazza al 28′ del primo tempo, che ha permesso ai padroni di casa di conquistare la prima vittoria stagionale. Per il Rovellasca, rimasto a 6 punti, una battuta d’arresto che ha impedito di migliorare la posizione in graduatoria.

Partita sospesa a Vanzaghello. L’episodio più discusso della giornata si è verificato durante Accademia BMV-Castanese, interrotta dall’arbitro poco prima dell’intervallo. Secondo una prima ricostruzione, il direttore di gara avrebbe ravvisato una presunta testata da parte di Malik, giocatore della Castanese, disponendone l’espulsione. Espulso anche Rovedatti. Le successive proteste della formazione neroverde avrebbero portato l’arbitro a decretare la sospensione dell’incontro, ritenendo che non vi fossero più le condizioni per proseguire. La vicenda sarà ora oggetto delle valutazioni degli organi competenti, ai quali spetterà stabilire le conseguenze sportive dell’accaduto.

Nelle altre partite, il Gavirate ha inflitto la prima sconfitta stagionale alla capolista Accademia Bustese, imponendosi 2-0 grazie alla doppietta di El Matrague. Il Gallarate ha battuto 3-1 il Marnate Gorla, mentre Morazzone e Sestese hanno pareggiato senza reti.

Promozione, girone B – Risultati e marcatori della quinta giornata

Accademia BMV-Castanese – Sospesa nel primo tempo.

– Sospesa nel primo tempo. Accademia Bustese-Gavirate 0-2 – El Matrague (43′ pt, 19′ st su rigore).

– El Matrague (43′ pt, 19′ st su rigore). Base 96-Sc United 3-0 – Bollini (8′ pt), Galimberti (47′ pt), Tessari (40′ st).

– Bollini (8′ pt), Galimberti (47′ pt), Tessari (40′ st). Ceriano Laghetto-Accademia Inveruno 2-1 – Schiavo (8′ pt, Ceriano), Mezzanzanica (2′ st, Accademia Inveruno), Schiavo su rigore (41′ st, Ceriano).

– Schiavo (8′ pt, Ceriano), Mezzanzanica (2′ st, Accademia Inveruno), Schiavo su rigore (41′ st, Ceriano). Gallarate-Marnate Gorla 3-1 – Milani (34′ pt, Gallarate), Urso (8′ st, Gallarate), Milani (30′ st, Gallarate), Izzo (35′ st, Marnate Gorla).

– Milani (34′ pt, Gallarate), Urso (8′ st, Gallarate), Milani (30′ st, Gallarate), Izzo (35′ st, Marnate Gorla). Luino-Rovellasca 1-0 – Piazza (28′ pt).

– Piazza (28′ pt). Meda-Universal Solaro 1-2 – Sironi (6′ pt, Meda), Moretti su rigore (15′ pt, Universal Solaro), Ricca (34′ st, Universal Solaro).

– Sironi (6′ pt, Meda), Moretti su rigore (15′ pt, Universal Solaro), Ricca (34′ st, Universal Solaro). Morazzone-Sestese 0-0.

Classifica Promozione, girone B

Accademia Bustese 12 punti; Gavirate 11; Gallarate 9; Sc United 8; Base 96, Ceriano Laghetto 7; Meda, Rovellasca, Accademia BMV, Universal Solaro, Marnate Gorla 6; Sestese, Accademia Inveruno, Morazzone 5; Luino, Castanese 4.

Classifica provvisoria dopo la quinta giornata, in attesa delle decisioni relative alla partita sospesa tra Accademia BMV e Castanese.

(foto Letizia Elli: Universal Solaro)

11102026