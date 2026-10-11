Calcio

SARONNO – Domenica di gioie e dolori per le squadre del Saronnese e delle Groane impegnate nella quinta giornata del campionato di Seconda categoria. A sorridere sono state soprattutto Amor Sportiva, Cogliatese e Gerenzanese, mentre sono arrivate sconfitte per Azzurra Mozzate, Pro Juventute Uboldo, Equipe Garibaldi Saronno e Cgds Misinto. Nel girone K, intanto, il Dal Pozzo aveva già conquistato tre punti nell’anticipo di sabato sera.

Girone G: Colucci trascina la Gerenzanese. Successo casalingo per la Gerenzanese, che ha superato 2-0 l’Uggiatese grazie a una doppietta di Colucci, protagonista assoluto dell’incontro. Una vittoria importante per la formazione gerenzanese, che ha raggiunto quota 5 punti in classifica e ha guadagnato terreno dopo un avvio di stagione non semplice. In testa al girone ha proseguito la propria marcia la Bregnanese, prima a punteggio pieno con 15 punti.

Girone R: poker della Cogliatese, Misinto sconfitto. Netta affermazione casalinga della Cogliatese, che ha battuto 4-1 il Cosov. A firmare il successo sono stati Marzorati, autore di una doppietta, Gualdoni e Pascale. Una prestazione convincente per la formazione di Cogliate, capace di trovare quattro volte la via della rete.

È andata diversamente al Cgds Misinto, sconfitto in casa per 4-2 dall’Albiatese. Ai padroni di casa non sono bastate le reti di Alliata e Cattaneo per evitare la battuta d’arresto.

Girone V: Amor Sportiva prima, giornata difficile per le altre. È stata l’Amor Sportiva Saronno a regalare la soddisfazione più importante della giornata. La formazione saronnese ha espugnato il campo del Busto 81 con un successo per 2-0, firmato dalle reti di Benincasa e Caso. Tre punti che hanno permesso all’Amor di salire a quota 13, condividendo il primo posto con il Vanzaghello dopo cinque giornate.

Sconfitta interna invece per l’Azzurra Mozzate, superata 2-1 dal Lonate Ceppino. Non è andata meglio alla Pro Juventute Uboldo, battuta 3-0 sul campo dell’Olgiate.

Pesante battuta d’arresto anche per l’Equipe Garibaldi Saronno, che ha perso 4-1 in casa contro gli Amici dello Sport. L’unica rete della formazione saronnese è stata realizzata da Nodari su calcio di rigore. Pro Juventute ed Equipe Garibaldi sono rimaste entrambe ferme a quota 4 punti.

Girone K: Dal Pozzo vincente nell’anticipo. Nell’incontro disputato sabato sera al centro sportivo di Lainate, il Dal Pozzo ha superato 2-1 la Longobarda 2010 grazie alle reti di Maggiore e Zappulli. Per gli ospiti è andato a segno Modoni. Con questo risultato il Dal Pozzo è salito a quota 12 punti, raggiungendo momentaneamente la Victor Rho in testa alla classifica.

Seconda categoria – Risultati delle squadre della zona

Girone G

Gerenzanese-Uggiatese 2-0 – Colucci (2).

Classifica, prime posizioni e Gerenzanese: Bregnanese 15 punti; Gerenzanese 5.

Girone R

Cgds Misinto-Albiatese 2-4 – Per il Misinto: Alliata, Cattaneo.

Cogliatese-Cosov 4-1 – Per la Cogliatese: Marzorati (2), Gualdoni, Pascale.

Girone V

Azzurra Mozzate-Lonate Ceppino 1-2

Olgiate-Pro Juventute Uboldo 3-0

Busto 81-Amor Sportiva Saronno 0-2 – Benincasa, Caso.

Equipe Garibaldi Saronno-Amici dello Sport 1-4 – Per l’Equipe: Nodari su rigore.

Classifica, prime posizioni e squadre saronnesi: Amor Sportiva Saronno, Vanzaghello 13 punti; Pro Juventute Uboldo, Equipe Garibaldi Saronno 4.

Girone K – Anticipo di sabato

Dal Pozzo-Longobarda 2010 2-1 – Maggiore, Zappulli (Dal Pozzo); Modoni (Longobarda).

(foto Amor Sportiva)

11102026