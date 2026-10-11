Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Un pareggio che lascia parecchio amaro in bocca alla Varesina, protagonista di un combattuto 2-2 sul campo del Pavia nella settima giornata del campionato di Serie D, girone D. Le Fenici sono passate due volte in vantaggio, ma in entrambe le occasioni sono state raggiunte dai padroni di casa. A far discutere soprattutto il calcio di rigore che, nel finale, ha consentito ai pavesi di ristabilire definitivamente la parità.

La formazione rossoblù ha iniziato nel migliore dei modi, sbloccando il risultato già al 7′ del primo tempo con Bianchetti. Il vantaggio è durato però soltanto un quarto d’ora: al 21′ Bernini ha riportato il Pavia sull’1-1, risultato con il quale si è chiusa la prima frazione.

Nella ripresa la Varesina è tornata avanti al 19′ grazie alla rete di Tentoni, dando l’impressione di poter conquistare tre punti particolarmente preziosi per risalire la classifica. Al 37′, invece, l’episodio decisivo: un calcio di rigore assegnato ai padroni di casa, tra le proteste della formazione ospite, e trasformato da Cavallotti per il definitivo 2-2.

Per la Varesina è un punto che porta la squadra a quota 6, ancora nella parte bassa della graduatoria. Resta il rammarico per una vittoria sfumata dopo essere stata due volte in vantaggio, ma anche la capacità di trovare due reti in trasferta contro una diretta concorrente.

Intanto, nelle zone alte della classifica, la Pistoiese ha proseguito la propria marcia a punteggio pieno, conquistando la settima vittoria consecutiva contro la Correggese. Alle sue spalle hanno vinto Pro Patria e Lentigione, mentre la Castellanzese ha confermato il buon momento superando l’Arconatese grazie a una rete di Colombo. Pareggio per la Solbiatese sul campo della Pro Sesto e successo casalingo del Varese contro l’Oltrepò.

Serie D, girone D – Risultati e marcatori della settima giornata

Castellanzese-Arconatese 1-0 – Colombo (40′ st).

– Colombo (40′ st). Cittadella Modena-Casatese Merate 0-1 – Citterio (13′ st).

– Citterio (13′ st). Lentigione-Pontedera 2-0 – Addiego Mobilio (21′ st), Nappo (31′ st).

– Addiego Mobilio (21′ st), Nappo (31′ st). Pavia-Varesina 2-2 – Bianchetti (7′ pt, Varesina), Bernini (21′ pt, Pavia), Tentoni (19′ st, Varesina), Cavallotti su rigore (37′ st, Pavia).

– Bianchetti (7′ pt, Varesina), Bernini (21′ pt, Pavia), Tentoni (19′ st, Varesina), Cavallotti su rigore (37′ st, Pavia). Pistoiese-Correggese 1-0 – Motti (34′ pt).

– Motti (34′ pt). Pro Patria-Sant’Angelo 1-0 – Arpino (24′ st).

– Arpino (24′ st). Pro Sesto-Solbiatese 1-1 – Costantino su rigore (20′ st, Pro Sesto), Pietra (22′ st, Solbiatese).

– Costantino su rigore (20′ st, Pro Sesto), Pietra (22′ st, Solbiatese). Varese-Oltrepò 2-0 – Cogliati (33′ pt), Beretta (8′ st).

– Cogliati (33′ pt), Beretta (8′ st). Tropical Coriano-Crema 0-0 – In corso nell’ultimo aggiornamento disponibile; risultato non definitivo.

Classifica

Pistoiese 21 punti; Pro Patria, Lentigione 16; Castellanzese 15; Pro Sesto 14; Casatese Merate 13; Cittadella Modena, Correggese 10; Varese 9; Pavia, Sant’Angelo 8; Varesina, Solbiatese 6; Tropical Coriano, Crema 5; Arconatese, Oltrepò 3; Pontedera 0.

Classifica provvisoria, in attesa del risultato definitivo di Tropical Coriano-Crema.

(foto archivio)

11102026