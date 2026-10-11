Cronaca

COGLIATE – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabato 10 ottobre a Cogliate, dove un’automobile è finita contro una recinzione nei pressi dell’incrocio tra via Volta, via Battisti e via Rimembranze. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri. L’allarme è scattato alle 17.25, quando alla centrale operativa 118 di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, è stata segnalata un’auto finita contro un ostacolo lungo via Volta. Secondo le prime informazioni raccolte, il veicolo avrebbe terminato la propria corsa contro una recinzione, rendendo necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.

A rimanere coinvolta è stata una donna di 87 anni, assistita dal personale sanitario della Croce rossa di Misinto. Dopo le prime cure sul posto, l’anziana è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Saronno. Le sue condizioni non sono risultate gravi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Desio, incaricati degli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause per cui l’automobile è finita contro la recinzione.

(foto: la scena del sinistro)

11102026