Saronnese

RESCALDINA – È stato pubblicato in questi giorni “Capanat”, il primo libro dedicato ai rifugisti della Valmalenco a cura dell’autore rescaldinese Giovanni Scognamiglio. L’obiettivo del curatore del volume, che ha voluto omaggiare una località turistica storicamente apprezzata e frequentata dai cittadini dei comuni dell’Alto Milanese e del Varesotto, è fornire una guida pratica a chiunque desideri intraprendere la professione di gestore di rifugio.

Quali caratteristiche deve avere un buon custode? Come è cambiato il turismo in quota? Quanto il cambiamento climatico sta incidendo sulle montagne e su chi le abita ogni giorno? A questi e a molti altri interrogativi ha l’ambizione di rispondere questa raccolta corale, attingendo dai racconti di vita quotidiana e dall’esperienza diretta di gestione di 35 capanat, come vengono definiti in dialetto lombardo i rifugisti, attuali e storici della Valmalenco.

Un viaggio che affronterà l’evoluzione della professione e, più in generale, il cambiamento dei frequentatori delle “Terre alte”, l’evoluzione da semplice riparo a icona di cultura alpina e il difficile equilibrio tra tradizione e innovazione, cercando di fornire spunti e chiavi di lettura per i giovani desiderosi di intraprendere questo antico mestiere.

“Sempre più amanti della montagna, stressati e insoddisfatti da un’esistenza filtrata dallo schermo di un pc, sognano una vita in quota. Dimenticando, troppo spesso, le insidie legate a una passione che diventa un lavoro e le fatiche di un mestiere in continua evoluzione che, al giorno d’oggi, richiede dedizione, fatica, versatilità, conoscenza del territorio e competenze manageriali – ha dichiarato Giovanni Scognamiglio – L’obiettivo del volume è sottolineare sfide, opportunità e complessità della professione di rifugista dando voce a chi, con passione e sacrificio, mantiene aperti questi presidi culturali e umani spesso lontani da ogni comodità”.

I proventi della vendita di questo libro saranno interamente devoluti all’associazione “Per Bianco e chi come lui”, fondata da Giancarlo Lenatti, guida alpina emerita e custode della Capanna Marco e Rosa, che ha l’obiettivo di aiutare i bambini affetti da malattie rare e le loro famiglie attraverso raccolte fondi volte a migliorare le cure e le strutture di assistenza pubblica e alla Fondazione Mondino Istituto Neurologico Nazionale Irccs, il più antico istituto italiano specializzato nell’ambito delle neuroscienze, punto di riferimento nazionale e internazionale per la ricerca, la diagnosi e cura delle patologie neurologiche.

Il volume si apre con una prefazione di Giovan Battista Bonomi, Presidente del Cai Sezione Valtellinese.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09