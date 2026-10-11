Hockey

RHO – Un derby spettacolare, sei gol nei tempi regolamentari e una Fiera Ice Arena oggi tutta esaurita, con 4 mila spettatori sugli spalti. Il Milano ha sfiorato l’impresa contro la capolista Bolzano nella Ice Hockey League, arrendendosi soltanto ai supplementari per 4-3, al termine di una sfida combattutissima che ha riportato alla memoria i grandi confronti del passato.

Sul ghiaccio dell’impianto di Rho, alle porte del Saronnese, i rossoblù allenati da Doug Shedden hanno offerto una prestazione di grande carattere, nonostante le numerose assenze che hanno costretto il tecnico a riorganizzare le linee. Il Milano è passato in vantaggio nel primo periodo con Caamano, dopo che agli ospiti era stata annullata una rete di Larcher in seguito alla revisione video. Nel secondo tempo Bolzano ha pareggiato con Elson, ma Chiodo ha riportato avanti i padroni di casa, consentendo loro di chiudere la frazione sul 2-1.

Nel terzo periodo è successo di tutto. Ratcliffe ha firmato il 2-2 in superiorità numerica, poi Lindquist, su assist di Frycklund, ha fatto esplodere nuovamente la Fiera Ice Arena realizzando il 3-2. Quando il successo milanese sembrava possibile, van de Leest ha trovato il pareggio per gli altoatesini.

Sul 3-3 si è andati all’overtime, dove una splendida azione personale di Schneider ha regalato al Bolzano la vittoria, permettendo alla capolista di conservare l’imbattibilità.

Per il Milano è arrivato comunque un punto prezioso e, soprattutto, la conferma di poter competere con le migliori formazioni del campionato. Al termine, applausi da parte dei 4 mila spettatori che hanno gremito l’arena di Rho.

Milano-Bolzano 3-4 dopo overtime

Marcatori Milano: Caamano, Chiodo, Lindquist.

Marcatori Bolzano: Elson, Ratcliffe, van de Leest, Schneider.

Parziali: 1-0, 1-1, 1-2; overtime 0-1.

(foto: Milano hockey)

11102026