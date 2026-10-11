Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, venerdì 9 ottobre, ci sono una storia a lieto fine a Saronno, i controlli antidroga nel Parco delle Groane, il ritrovamento di un fucile a Uboldo e l’iniziativa del Comune per raccogliere le opinioni dei cittadini sui luoghi della città.

A Saronno un portafogli perso alla piattaforma ecologica è stato ritrovato dai dipendenti di Econord, che lo hanno riportato direttamente a casa del proprietario. All’interno c’erano ancora i documenti e il denaro. Un gesto di onestà che ha spinto il cittadino a ringraziare pubblicamente il personale per la disponibilità e la gentilezza dimostrate.

A Cogliate sono stati effettuati controlli antidroga e stradali nell’area del Parco delle Groane, con il coinvolgimento di cinque pattuglie prograzivenienti da diversi comandi di polizia locale. Nel corso del servizio sono stati controllati 30 veicoli e contestate dieci violazioni al codice della strada. Una persona è stata trovata in possesso di 0,6 grammi di cocaina: la sostanza è stata sequestrata ed è scattata la segnalazione alla prefettura.

A Uboldo, nella zona di Cascina Malpaga, un residente ha trovato una doppietta da caccia calibro 16 nel giardino della propria villetta. L’arma, di fabbricazione artigianale e priva di matricola, è stata recuperata dai carabinieri per gli accertamenti del caso. Resta da chiarire come sia finita nel giardino dell’abitazione.

Il Comune di Saronno invita i cittadini a partecipare al progetto “Saronno Punto per Punto”, pensato per raccogliere indicazioni sui luoghi più amati e su quelli che presentano criticità. L’iniziativa sarà presentata giovedì 15 ottobre alle 21 a Villa Gianetti e permetterà di segnalare aspetti come illuminazione, accessibilità, verde e sicurezza percepita, contribuendo a costruire una mappa della città a partire dalle esperienze quotidiane di chi la vive.

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