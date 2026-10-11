I più letti di ieri: il portafogli ritrovato in discarica, i controlli antidroga, il fucile senza matricola e la mappa di Saronno
11 Ottobre 2026
SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, venerdì 9 ottobre, ci sono una storia a lieto fine a Saronno, i controlli antidroga nel Parco delle Groane, il ritrovamento di un fucile a Uboldo e l’iniziativa del Comune per raccogliere le opinioni dei cittadini sui luoghi della città.
A Saronno un portafogli perso alla piattaforma ecologica è stato ritrovato dai dipendenti di Econord, che lo hanno riportato direttamente a casa del proprietario. All’interno c’erano ancora i documenti e il denaro. Un gesto di onestà che ha spinto il cittadino a ringraziare pubblicamente il personale per la disponibilità e la gentilezza dimostrate.
Saronno, perde il portafogli in discarica: i dipendenti lo ritrovano e glielo portano a casa
A Cogliate sono stati effettuati controlli antidroga e stradali nell’area del Parco delle Groane, con il coinvolgimento di cinque pattuglie prograzivenienti da diversi comandi di polizia locale. Nel corso del servizio sono stati controllati 30 veicoli e contestate dieci violazioni al codice della strada. Una persona è stata trovata in possesso di 0,6 grammi di cocaina: la sostanza è stata sequestrata ed è scattata la segnalazione alla prefettura.
Cogliate, controlli antidroga nel Parco delle Groane: sequestrata cocaina, dieci multe agli automobilisti
A Uboldo, nella zona di Cascina Malpaga, un residente ha trovato una doppietta da caccia calibro 16 nel giardino della propria villetta. L’arma, di fabbricazione artigianale e priva di matricola, è stata recuperata dai carabinieri per gli accertamenti del caso. Resta da chiarire come sia finita nel giardino dell’abitazione.
Uboldo, il mistero del fucile senza matricola trovato nel giardino di una villetta
Il Comune di Saronno invita i cittadini a partecipare al progetto “Saronno Punto per Punto”, pensato per raccogliere indicazioni sui luoghi più amati e su quelli che presentano criticità. L’iniziativa sarà presentata giovedì 15 ottobre alle 21 a Villa Gianetti e permetterà di segnalare aspetti come illuminazione, accessibilità, verde e sicurezza percepita, contribuendo a costruire una mappa della città a partire dalle esperienze quotidiane di chi la vive.
Saronno, quali luoghi ami e quali eviti? Il Comune chiama i cittadini a disegnare la mappa della città
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