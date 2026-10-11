Città

SARONNO – Il Collegio Arcivescovile Castelli di Saronno festeggia i suoi 130 anni con un calendario di iniziative aperte alla comunità scolastica e alla città. Tra gli appuntamenti in programma c’è il concerto gratuito “Il Carnevale degli Animali e Animalia”, in programma giovedì 15 ottobre alle 20.45 al Teatro Giuditta Pasta, con protagonisti gli orchestrali del Conservatorio di Milano.

L’evento rappresenta un omaggio del Collegio alla città e un’occasione per celebrare una storia che attraversa oltre un secolo di attività educativa, accompagnando generazioni di ragazzi nel loro percorso di crescita umana, spirituale e culturale.

La serata avrà anche un significato che guarda al futuro. Il concerto si inserisce infatti nel percorso di collaborazione avviato tra il Collegio Castelli e il Conservatorio di Milano, un progetto che da settembre 2027 troverà spazio nelle curvature musicali della Scuola secondaria di primo grado e dei Licei College. L’obiettivo è unire formazione scolastica, qualità didattica ed eccellenza artistica, ampliando le opportunità formative offerte agli studenti.

L’ingresso al concerto è gratuito, ma è necessaria la prenotazione attraverso il sito del Teatro Giuditta Pasta, al link https://biglietteria.teatrogiudittapasta.it/selection/event/date?productId=10228697817983.

Le celebrazioni per il 130esimo anniversario diventano così un’occasione per valorizzare il legame tra il Collegio Castelli e Saronno, mettendo al centro la cultura e la musica come strumenti di incontro e crescita per tutta la comunità.

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