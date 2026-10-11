Cronaca

LOMAZZO – Una decina di automobilisti multati con sanzioni da 400 euro per essersi avvicinati alle prostitute, altri dieci sorpresi alla guida di veicoli senza assicurazione e tre trovati al volante di mezzi sottoposti a fermo amministrativo. È il bilancio delle attività di controllo condotte dalla polizia locale di Lomazzo durante l’estate, nell’ambito dei servizi di vigilanza sulle strade e di contrasto al degrado urbano.

Particolare attenzione è stata dedicata all’applicazione dell’ordinanza contro la prostituzione, disposta dalla sindaca Paola Molteni. Gli agenti hanno effettuato pattugliamenti mirati nelle zone interessate dal fenomeno, identificando e sanzionando una decina di automobilisti che si erano avvicinati alle donne presenti lungo le strade. Le multe, ciascuna dell’importo di 400 euro, sono state nella quasi totalità dei casi pagate senza contestazioni. Le persone sanzionate erano prevalentemente uomini di età superiore ai 30 anni, residenti nei comuni del comprensorio ma non a Lomazzo. In alcuni casi, per giustificare la propria presenza, gli automobilisti hanno sostenuto di essersi fermati soltanto per chiedere indicazioni stradali.

L’attività della polizia locale ha avuto anche una finalità di prevenzione degli incidenti. Nelle zone interessate dalla prostituzione, infatti, sono state rilevate situazioni potenzialmente pericolose per la circolazione, con conducenti che effettuavano frenate improvvise, rallentamenti e inversioni di marcia per fermarsi lungo la carreggiata. Accanto ai controlli legati all’ordinanza, gli agenti hanno intensificato le verifiche sul rispetto del codice della strada. Il bilancio ha compreso dieci sanzioni per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria, tre per la circolazione con veicoli sottoposti a fermo amministrativo e un provvedimento nei confronti di un automobilista sorpreso alla guida dopo aver bevuto troppo.

I servizi, coordinati nell’ambito delle attività dell’assessorato alla sicurezza guidato da Claudio Taormina, hanno previsto posti di controllo, pattugliamenti serali e verifiche nelle principali arterie stradali, anche in collaborazione con le altre forze dell’ordine e con i comandi di polizia locale dei comuni vicini.

Le operazioni proseguiranno nelle prossime settimane, con ulteriori pattugliamenti mirati sia per contrastare la prostituzione lungo le strade sia per prevenire comportamenti pericolosi alla guida e garantire una maggiore presenza degli agenti sul territorio.

11102026