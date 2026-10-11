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SARONNO – Domenica 11 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi a Saronno, senza precipitazioni previste. Le temperature oscilleranno tra una minima di 12°C e una massima di 21°C. I venti saranno moderati da Est al mattino e da Est-Sudest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il tempo si manterrà stabile per tutta la giornata, con condizioni prevalentemente soleggiate e poche nubi. Le temperature massime raggiungeranno i 21°C, mentre al mattino il termometro scenderà fino a 12°C. Il quadro sarà quindi nel complesso tranquillo, senza piogge attese sul territorio.

In Lombardia un campo di alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato. Sulle basse pianure occidentali, sulle pedemontane e alte pianure, sulle Prealpi occidentali e sulle Alpi Retiche i cieli saranno sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sulle basse pianure orientali saranno invece presenti nubi basse e banchi di nebbia, in sollevamento durante il giorno, con schiarite in serata. Sulle Orobie e sulle Prealpi orientali il cielo sarà inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, con un aumento delle nubi dal pomeriggio. I venti saranno deboli da Est, in rotazione dai quadranti sud-orientali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2850 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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