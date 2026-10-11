Groane

CESATE – Da piazza Poss fino all’area della Coop, per vedere da vicino la zona in cui è previsto il data center. È il percorso della manifestazione organizzata dal Comitato per la tutela del territorio di Cesate per sabato 24 ottobre. Il ritrovo sarà alle 9,30, con partenza alle 10.

L’iniziativa, annunciata con lo slogan “Stop datacenter a Cesate”, viene presentata dagli organizzatori come un evento pacifico e aperto a tutti. “Visitiamo insieme l’area. Difendiamo l’ambiente. Facciamo sentire la nostra voce”, è l’appello riportato sulla locandina.

Da piazza Poss i partecipanti attraverseranno via Sondrio, via Puccini, via don Moretti, piazza della Pace, via Ticino, via Piave, via Adige e via Trebbia. L’arrivo sarà nell’area della Coop, dalla quale, spiegano i promotori, sarà possibile vedere il luogo interessato dal progetto. Il comitato invita a portare acqua, indossare scarpe comode e rispettare la città e l’ambiente.

Il progetto del data center di Cesate interessa l’area di via Ruggero Leoncavallo, di fronte alla Coop. Secondo i dati riportati nel materiale informativo del comitato, sono previsti 100 megawatt di potenza elettrica, una struttura lunga circa 300 metri e alta fino a 22,5 metri, 63 impianti di raffreddamento e 48 generatori di emergenza. Dimensioni e dotazioni che hanno alimentato il confronto sui consumi energetici, sul rumore e sulle possibili ricadute ambientali.

Il dibattito ha coinvolto anche Saronno, dove cittadini, gruppi e associazioni hanno dato vita all’Osservatorio Data Center Saronnese. Ha promosso una serata pubblica il 5 ottobre all’auditorium Aldo Moro, con Enrico Duranti. L’obiettivo è approfondire la funzione di queste strutture, i possibili effetti sul territorio, le procedure di autorizzazione e gli strumenti di partecipazione dei cittadini.

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