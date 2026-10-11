Calcio

SARONNO – Dopo gli anticipi di ieri, per l’Eccellenza Rhodense-Lentatese 1-0 e Aurora-Ardor 1-1; per la Promozione Meda-Universal Solaro 1-2; anche oggi tanto calcio locale.

In Serie D si è arrivati alla 7′ giornata. In calendario alle 15 Pavia-Varesina con arbitro Ruggeri Alessi di Palermo, assistenti Andrea Bordone di Milano e Vincenzo Camporeale di Lodi.

Nelle categoria inferiori si è giunti alla 5′ giornata, inizio alle 14.30. In Eccellenza Caronnese-Calvairate con arbitro Alessandro Campisi di Milano (assistenti Lorenzo Ferri di Milano e Nicola Cellamare di Bergamo) e Magenta-Fbc Saronno con arbitro Lorenzo Armenia di Ragusa (Gabriele Terlizzi di Bergamo e Vittorio Navarrini di Monza).

In Promozione Ceriano Laghetto-Accademia Inveruno con arbitro Aurora Anastati di Busto Arsizio (Matteo Miduro di Legnano e Antonio Luciano di Legnano), Luino-Rovellasca 1910 con arbitro Edoardo Sanguedolce di Legnano (Fabrizio Di Cera di Busto Arsizio e Francesco Macchi di Gallarate), e Base 96-Sc United con arbitro Marco Fiorini di Bergamo (Simone Agazzi di Milano e Ibrahima Diakite di Milano).

In Prima categoria girone B Pro Lissone-Lomazzo, nel girone F Tradate-Cistellum. In Seconda categoria nel girone G Gerenzanese-Uggiatese; nel girone K già giocata Dal Pozzo-Longobarda 2-1; nel girone V alle 15 Azzurra Mozzate-Lonate Ceppino; alle 15.40 Equipe Garibaldi-Amici dello sport, Busto 81-Amor Sportiva e Olgiate-Pro Juventute. Nel girone R Cgds Misinto-Albiatese, Cogliatese-Cosov.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

11102026