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SARONNO – Per tutti è ormai San Carlo Acutis ma ieri Federico Oldani ha ricordato e raccontato l’amico con cui rideva in classe, parlava di Formula 1 e trascorreva i pomeriggi tra giochi e computer. È da questo legame personale che è partito il racconto di Carlo Acutis al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, sabato 10 ottobre. Nell’intervista condotta dal diacono Massimo Tallarini, il suo compagno delle medie ha ripercorso un’amicizia fatta di allegria e piccoli gesti di generosità, nel ventesimo anniversario della morte di Carlo.

L’intervista, condotta dal diacono Massimo Tallarini, ha riportato al centro la quotidianità del giovane santo. Oldani, oggi ingegnere aerospaziale, ha raccontato un’amicizia fatta di giochi, risate e attenzioni concrete.

“Innanzitutto era un ragazzo estremamente gioioso, allegro, pieno di energia”. Tra amici si parlava di scuola, videogiochi, auto e Formula 1. La vivacità di Carlo emerge anche da un episodio in classe: “Io e lui siamo stati buttati fuori da una classe perché ridevamo troppo: avevamo detto una battuta e ci ridevamo, e a un certo punto non riuscivamo più a smettere e ci hanno detto di andare fuori perché non riuscivamo a smettere di ridere”.

Accanto agli scherzi c’era una generosità che Federico ha compreso più profondamente crescendo. Carlo dedicava ogni mercoledì a un compagno che aveva bisogno di aiuto nello studio. A Oldani, invece, offrì sostegno alla vigilia dell’esame. “È stato al telefono con me la sera prima mi ha fatto ripetere questa tesina, me l’ha fatta raccontare e mi ha aiutato ad allentare la tensione”.

La fede non occupava esplicitamente le conversazioni del gruppo. “Sapevamo, avevamo idea che le sue posizioni sulla fede fossero di una fede che c’era, però lui non le faceva venire fuori in maniera esplicita, erano lasciate sullo sfondo delle nostre discussioni”. Oldani ricorda però il progetto sui miracoli eucaristici mostrato dall’amico e una domanda davanti a una persona senza dimora: “Ma come si fa ad aiutarli tutti?”.

Sul film dedicato a Carlo, Oldani ha raccontato di aver fornito al regista alcuni ricordi, comprese le frequentazioni con le famiglie mauriziane: “Ho trovato tanto del mio racconto nel film”.

L’ultimo incontro rimane legato a un invito. Federico aveva comprato un Mac su consiglio di Carlo e voleva che andasse a casa sua per vederlo. Al momento del saluto gli ripeté la richiesta: “Ero già sulle scale, stavo scendendo, e so che lui mi ha guardato e non mi ha risposto”. Un ricordo rimasto senza una spiegazione certa: “Mi ha guardato, ha chiuso la porta e io sono andato via”.

Federico ha ripercorso anche la notizia del ricovero per leucemia e il tentativo di organizzare una visita: “Ci è stato detto che era già in una condizione tale per cui non poteva essere visitato, o sarebbe stato dietro un vetro per via del sistema immunitario”. Pochi giorni dopo arrivò la notizia della morte. “Io l’ho realizzata solo durante la veglia funebre a casa sua, lì per me è iniziato l’inizio dell’elaborazione del lutto”.

Oldani ha spiegato di voler custodire soprattutto il ricordo personale di Carlo, distinguendolo dalla dimensione religiosa e pubblica che oggi lo rende conosciuto in tutto il mondo. Pur comprendendo la devozione dei fedeli, fatica a vedere come santo il ragazzo con cui condivideva giochi e scherzi. Alla domanda se oggi si affidi a lui come santo o lo senta ancora come amico, ha risposto: “È rimasto l’amico”. La riflessione conclusiva ha riportato l’attenzione ai gesti quotidiani: “Potrei dire che la santità di Carlo, per come l’ho vissuta io, è assolutamente nelle piccole cose e nell’attenzione alle persone che si hanno vicino”.

Don Massimiliano ha poi raccontato le testimonianze raccolte al Santuario, attraverso la cassetta della posta dedicata ad Acutis e i messaggi inviati anche dall’estero. “Tanta gente viene qui per mettere il fogliettino giallo nella cassetta della posta oppure prega a distanza rivolgendosi all’intercessione di San Carlo Acutis”. Ha annunciato per domenica 11 ottobre un gesto dedicato alle famiglie: “Nella celebrazione di domenica pomeriggio, durante i cinque misteri del rosario, appenderemo vicino alla sua reliquia cinque fiocchi: tre rosa perché tre femminucce sono già nate e due bianchi perché ci sono due bebè in arrivo”. E proprio nel raccontare le testimonianze dei fedeli, il sacerdote ha precisato: “Io non ho mai usato il termine ‘miracolo’ riferito a quello che Carlo ci sta donando in questo santuario; io nel mio piccolo dico sempre ‘grazia ricevuta’, perché sono le parole con cui i fedeli ci scrivono queste testimonianze”.

Dopo l’incontro sono seguiti l’esposizione della reliquia e il rosario. L’appuntamento si è concluso con la messa. Nell’omelia sulla parabola del seminatore, don Massimiliano ha richiamato l’impegno personale: “Tutti siamo un terreno che richiede lavoro su di sé”.

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