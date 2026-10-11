Città

SARONNO – Una cassoeula della tradizione saronnese per sostenere il servizio gratuito di accompagnamento dei malati oncologici nei luoghi di cura. È la proposta della “Cassueolata del Cuore”, organizzata da Saronno Point per venerdì 23 ottobre alle 20,15 all’oratorio Regina Pacis, in via Roma 119.

Lo staff dell’associazione, guidato dallo chef Mario, propone anche quest’anno una cena che unisce cucina e solidarietà. Il ricavato sarà destinato al servizio di accompagnamento delle persone che devono raggiungere le strutture sanitarie per le cure oncologiche.

Il menù prevede un tortino di spinacino alla contadina con crema di porro al vapore, la cassoeula della tradizione saronnese e una torta nera alla messinese. Sono compresi vino rosso o bianco, acqua, caffè e amaro alle erbe preparato secondo la ricetta dell’associazione.

Il costo è di 30 euro a persona, con un acconto di 15 euro. I posti disponibili sono 60 e la prenotazione sarà considerata valida soltanto dopo il versamento dell’acconto.

Per prenotare è possibile rivolgersi al Punto immagine di Saronno Point, in via San Giuseppe 41, il giovedì e il sabato dalle 15 alle 18. Per informazioni si può contattare Marilena al 338 6374481.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09