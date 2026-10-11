SARONNO – Dopo il successo del motorhome dell’Uae Team Emirates, delle biciclette dei campioni e del maxischermo per seguire il Giro di Lombardia in piazza Libertà, “120 Foglie Morte” si prepara a una giornata tra pedalate e storia del ciclismo. Oggi, 11 ottobre, le iniziative si sposteranno nell’area ex Isotta Fraschini, in via Milano 7.

Il primo appuntamento sarà alle 8,30 con la partenza della RideOlona, che conta circa 200 iscritti. La pedalata non competitiva propone un percorso di circa 60 chilometri tra boschi, sterrati e piste ciclabili, da Saronno alla Valle Olona e ritorno. Pensato soprattutto per biciclette gravel e mountain bike, il tracciato attraverserà il Parco degli Aironi, raggiungerà la ciclabile dell’Olona e riporterà i partecipanti in città passando dal Parco Lura.

Alle 9,30 partirà la Saronno City Ride con Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta. Anche per questa pedalata il punto di partenza sarà l’area ex Isotta Fraschini.

Alle 10 spazio all’inaugurazione della mostra “120 Foglie Morte”: dodici biciclette da collezione racconteranno l’evoluzione sportiva e tecnologica del mezzo dal 1905 al 2025, seguendo la storia del Giro di Lombardia. L’appuntamento sarà un’anteprima dell’esposizione che proseguirà dal 17 al 25 ottobre a Villa Gianetti.

A rendere speciale la giornata saranno anche due biciclette appartenute a Fausto Coppi e Gino Bartali, concesse dal Museo del ciclismo Madonna del Ghisallo e visibili a Saronno soltanto domenica. Si tratta della Legnano da pista utilizzata da Coppi per il record dell’ora del 1942 e della Legnano Roma Squadra Corse del 1948 appartenuta a Bartali, legata al suo vittorioso Tour de France.

Nell’area sarà disponibile anche uno spazio ristoro aperto a tutti, per fermarsi a pranzo o bere qualcosa dopo la pedalata e la visita. La rassegna celebra le 120 edizioni della “Classica delle Foglie Morte” ed è organizzata da Saronno Città dei Beni Comuni, Pedale Saronnese ed Helios, con il patrocinio del Comune e il supporto di Fondazione Varese Welcome.

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