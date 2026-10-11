Città

SARONNO – Un brindisi tra sciarpe, bandiere e colori azzurri per ritrovarsi e dare il via a una nuova stagione insieme. L’associazione Saronno Partenopea ha riunito soci e amici nella sede di via Parini 54 per il pranzo sociale, occasione scelta anche per aprire ufficialmente il tesseramento per l’anno 2026/2027.

L’appuntamento prosegue il percorso di una realtà che negli ultimi anni ha costruito a Saronno un punto di ritrovo per gli appassionati del Napoli.

Una nuova fase è iniziata nella primavera del 2025. Il 30 marzo Saronno Partenopea ha inaugurato la nuova sede al Centro Associazioni dell’ex Pizzigoni, in via Parini 54. All’inaugurazione avevano partecipato soci, amici e simpatizzanti, con l’obiettivo di fare della nuova sede uno spazio stabile di aggregazione per chi condivide la passione per i colori azzurri.

Poche settimane dopo la sede era diventata il cuore della festa saronnese per il quarto scudetto del Napoli: oltre cinquanta tifosi, tra cui giovani e famiglie, si erano ritrovati all’ex Pizzigoni per assistere alla sfida decisiva con il Cagliari e celebrare insieme il titolo.

Ora l’associazione guarda alla nuova stagione e apre le porte a nuovi soci. “Vieni a condividere con noi la tua passione per il Calcio Napoli. Sono aperte le iscrizioni alla nostra associazione per l’anno 2026/2027. Essere socio non è solo un tesseramento, è un’appartenenza. Ti aspettiamo in via Parini 54 – Saronno” è l’invito lanciato da Saronno Partenopea.

Una nuova occasione, quindi, per trasformare la passione calcistica in momenti di incontro e condivisione nel cuore della città.

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