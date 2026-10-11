Città

SARONNO – La Tari diminuisce, ma per un cittadino saronnese il risparmio è appena dell’1%. E mentre l’importo da pagare si riduce di poco, le rate disponibili sono solo due. È da questo confronto che nasce una lettera indirizzata al Pd di Saronno, nella quale un residente mette in discussione non soltanto i benefici della riduzione della tassa sui rifiuti, ma anche il modo in cui il risultato è stato comunicato sui social.

A far discutere è un post pubblicato dal Partito democratico saronnese a luglio scorso. Un annuncio che celebrava la diminuzione della Tari con l’espressione “Non è uno scherzo”. Una comunicazione che il cittadino giudica eccessivamente trionfalistica rispetto al beneficio riscontrato nella propria bolletta.

“Le comunico personalmente che la mia Tari è realmente diminuita, il problema è quanto. Ho fatto il calcolo: 1% (uno, ha letto bene!!!)”, scrive il lettore, che sottolinea come il risparmio sia accompagnato da un cambiamento nelle modalità di pagamento. Ma c’è di peggio: mentre fino all’anno scorso l’importo poteva essere pagato in 3 rate, per qs anno le rate sono soltanto 2″ osserva nella lettera.

Il punto centrale della contestazione riguarda proprio l’impatto sulle famiglie. Una riduzione, anche se limitata, rappresenta comunque un risparmio, ma per chi deve organizzare il bilancio domestico può essere altrettanto importante la possibilità di distribuire la spesa su più scadenze.

Da qui la domanda rivolta direttamente al Pd: “Per una famiglia della classe media come la mia (e come la maggioranza delle famiglie saronnesi), è meglio una riduzione dell’1% o una rata in più per saldare la Tari?”.

Il cittadino chiarisce anche di aver scelto di affidare la propria riflessione al giornale per evitare le polemiche che spesso accompagnano il confronto politico sui social. Proprio l’utilizzo di questi strumenti è al centro della conclusione della lettera, che contiene un invito rivolto agli esponenti del partito: “Facciamo tante campagne sull’uso dei social. Mettiamole anche in pratica”.

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