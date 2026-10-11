iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Una serata di raccoglimento e partecipazione al Castello dei Missionari Comboniani, dove venerdì 9 ottobre si è svolta la celebrazione solenne in ricordo di San Daniele Comboni, vescovo e missionario in Africa, fondatore della congregazione dei Missionari Comboniani. L’occasione è stata anche quella di festeggiare un importante traguardo per padre Fiorenzo Felicetti, giunto al 55esimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale.

La messa è stata celebrata dal vicario episcopale don Franco Gallivanone, alla presenza del prefetto di Varese Salvatore Rosario Pasquariello. Alla cerimonia hanno partecipato anche rappresentanti dell’amministrazione comunale, tra cui il sindaco Walter Fabiano Lorenzin e il vicesindaco Antonio Bison. La ricorrenza ha rappresentato un momento particolarmente significativo per la comunità religiosa e per il territorio, da sempre legato alla presenza dei missionari comboniani e alle loro attività spirituali e sociali.

Nel corso della serata è stato rivolto un particolare pensiero a padre Fiorenzo Felicetti per i suoi 55 anni di ministero sacerdotale, un lungo percorso dedicato alla vita religiosa e alla missione.

Il sindaco Lorenzin, il vicesindaco Bison e gli altri amministratori presenti hanno espresso il proprio ringraziamento ai padri comboniani per l’attenzione, la sensibilità e il costante impegno nei confronti della comunità di Venegono Superiore. La celebrazione si è svolta in un clima di condivisione e rispetto reciproco, confermando il profondo legame tra il Castello dei Missionari Comboniani e la cittadinanza.

11102026