Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Disavventura per una donna di 89 anni, rimasta vittima di un furto nel parcheggio del supermercato Esselunga di Garbagnate Milanese. Un episodio che si aggiunge ad altri casi analoghi segnalati nelle ultime settimane nella zona. Secondo quanto è noto, la donna sarebbe stata avvicinata e distratta da sconosciuti, che avrebbero approfittato della situazione per sottrarle la borsa. Quest’ultima è stata successivamente ritrovata a poche centinaia di metri di distanza, ma senza la carta bancomat.

La vittima si è accorta rapidamente dell’accaduto e ha cercato aiuto per bloccare la carta. Nel frattempo, tuttavia, sarebbero state effettuate alcune operazioni non autorizzate: un piccolo pagamento in un negozio e poi un prelievo di oltre 1200 euro.

Lo spiacevole episodio richiama l’attenzione sul fenomeno dei furti nei parcheggi dei supermercati, dove soprattutto le persone anziane possono diventare bersaglio di malintenzionati che approfittano di momenti di distrazione per impossessarsi di borse ed effetti personali.

12102026