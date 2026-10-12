Città

SARONNO – “Ci ho messo qualche giorno a scrivere questo comunicato perché la nota del Comune, che avrebbe dovuto rispondere alle proteste dei genitori e delle famiglie dei piccoli iscritti all’Istituzione Monsignor Zerbi, mi ha lasciato senza parole. Non solo manca qualsiasi scusa per i ritardi nelle comunicazioni, arrivate ben oltre il periodo delle iscrizioni anzi dopo l’inizio dell’anno, ma ci troviamo davanti a una serie di vuoti, omissioni e posizioni assurde che mi fanno pensare a dilettanti allo sbaraglio. O, peggio, a chi prende decisioni con leggerezza, senza valutarne le conseguenze, per poi tornare indietro e pasticciare ancora”.

A intervenire è Gianpietro Guaglianone, esponente di Fratelli d’Italia, che critica duramente la risposta dell’Amministrazione comunale alle proteste agli aumenti a carico delle famiglie delle scuole dell’infanzia comunali Monsignor Zerbi. A partire dalle scelte fatte per i non residenti.

“Il Comune non dice quanto la quota fissa mensile per i non residenti verrà ridotta da gennaio e quale sarà il risparmio effettivo. Soprattutto, non chiarisce se questa riduzione compenserà interamente oppure soltanto in parte il nuovo costo dei pasti. Sono le informazioni fondamentali per valutare il provvedimento. Senza questi dati, come si può parlare di soluzione?”.

A lasciare perplesso l’esponente di Fratelli d’Italia sono anche i tempi annunciati dall’Amministrazione: “Il Comune scrive che la soluzione è già stata individuata, ma i correttivi entreranno in vigore soltanto a gennaio 2027. Nel frattempo, da settembre a dicembre, le famiglie continueranno a pagare le tariffe maggiorate. Quattro mesi di aumenti che restano interamente a loro carico. Se la soluzione esiste già, perché non vengono almeno comunicati subito gli importi? Non mi sembra una domanda difficile. Mi sembra il minimo che un’Amministrazione seria dovrebbe spiegare. E vorrei anche sapere dove saranno trovati i soldi per compensare le minori entrate”.

La questione, secondo Guaglianone, non riguarda soltanto i costi per le famiglie, ma anche la coerenza delle scelte amministrative e le conseguenze per il bilancio comunale: “C’è poi una questione politica che considero ancora più grave. L’Amministrazione giustifica il nuovo costo del pasto parlando di una disparità da correggere, perché prima il servizio gravava formalmente sulla comunità locale. Ma nello stesso comunicato riconosce la necessità di attenuare l’impatto dell’aumento sulle famiglie. Allora mi chiedo: quando hanno approvato queste tariffe, avevano fatto i conti? Avevano valutato quanto sarebbero costate alle famiglie? Avevano considerato le conseguenze sulla scelta di iscrivere i figli alla Zerbi? E poi i correttivi non graveranno ancora sulle casse dei saronnesi? Adesso va bene?”.

“Se la decisione era giusta ed equa, perché oggi serve un correttivo? Se invece era squilibrata, perché è stata approvata senza prevedere fin dall’inizio una soluzione sostenibile? Non basta dire che le tariffe erano ferme da oltre dieci anni. Un’Amministrazione deve saper programmare, valutare gli effetti delle proprie scelte e soprattutto spiegare ai cittadini che cosa sta facendo“.

Un altro punto contestato riguarda i tempi con cui le famiglie sarebbero state informate degli aumenti, un aspetto sul quale, secondo Guaglianone, la nota del Comune non fornisce spiegazioni: “La nota del Comune non chiarisce perché i genitori abbiano ricevuto le informazioni sugli aumenti quando avevano già compiuto le proprie scelte di iscrizione. È un aspetto tutt’altro che secondario. Quando una famiglia sceglie una scuola, valuta anche i costi che dovrà sostenere. Cambiare le condizioni economiche senza un’informazione tempestiva significa mettere i genitori davanti a una situazione che non avevano potuto considerare. Su questo punto mi sarei aspettato almeno una spiegazione e delle scuse. Invece, nulla”.

Da qui la richiesta di Fratelli d’Italia di rendere pubblici tutti i dati economici del provvedimento, senza attendere l’entrata in vigore delle nuove tariffe.

“Mi colpisce anche il linguaggio utilizzato dall’Amministrazione. Si parla di attenzione, collaborazione, equità, sostenibilità, misure di mitigazione. Tante belle parole, ma nessuna cifra. Eppure stiamo parlando di rette scolastiche, non di un progetto astratto. Le famiglie devono fare i conti ogni mese e hanno bisogno di sapere quanto dovranno pagare. Con Fratelli d’Italia chiediamo quindi all’Amministrazione di rendere pubblici immediatamente gli importi delle tariffe attuali e di quelle previste da gennaio, di quantificare il risparmio effettivo per le famiglie e di chiarire se il correttivo eliminerà completamente l’aumento oppure lo ridurrà soltanto”.

“Mi auguro che la prossima comunicazione del Comune contenga finalmente dei numeri, risposte e magari delle scuse sul pasticcio comunicativo. Perché le famiglie non hanno bisogno di essere tranquillizzate con le parole: hanno diritto di sapere quanto pagheranno, da quando e perché”.

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