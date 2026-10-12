Basket

SARONNO – Pesante sconfitta esterna per la Robur Basket Saronno nel campionato di Divisione regionale 1, girone D. Venerdì sera la formazione allenata da coach Rota è stata battuta dalla Rondinella Sesto con il netto punteggio di 84-59, al termine di una partita rimasta aperta per due quarti e poi decisamente indirizzata a favore dei padroni di casa.

Al PalaDonBosco di Sesto San Giovanni, la Robur ha cercato di tenere testa agli avversari nella prima metà dell’incontro. La Rondinella ha condotto le operazioni senza però riuscire a prendere definitivamente il largo. All’intervallo lungo il punteggio era di 44-34, con i saronnesi ancora in partita nonostante i dieci punti di svantaggio. La svolta è arrivata subito dopo il rientro dagli spogliatoi. I padroni di casa hanno piazzato un pesantissimo parziale di 12-0, portandosi sul 56-34 e scavando un solco che la Robur non è più riuscita a colmare. Da quel momento la Rondinella ha controllato il vantaggio, allungando ulteriormente fino al definitivo 84-59. Per la formazione saronnese è stata una battuta d’arresto sulla quale riflettere, soprattutto per il passaggio a vuoto all’inizio del terzo quarto, che ha compromesso quanto di buono era stato fatto nella prima metà della gara.

A livello individuale, il miglior realizzatore della Robur è stato Acconito con 15 punti, seguito da Cova, Hassan e Ballarate, tutti a quota 10. Otto punti per Ferioli, quattro per Sarr e due per Pagani.

Rondinella Sesto-Robur Saronno 84-59

Robur Saronno: Rebussi, Cova 10, Acconito 15, Ferioli 8, Hassan 10, Marchini, Pagani 2, Paternoster, Rota, Pasquariello, Sarr 4, Ballarate 10. Allenatore: Rota.

Risultato all’intervallo: 44-34.

11102026