Città

SARONNO – Piazza Libertà risponde “presente” e la solidarietà fa ancora una volta centro. Ha registrato il tutto esaurito l’ultimo appuntamento saronnese con “La mela di Aism“, la campagna nazionale promossa per finanziare la ricerca scientifica contro la sclerosi multipla. In poche ore, gli oltre cento sacchetti messi a disposizione della cittadinanza sono andati letteralmente a ruba.

A rendere possibile la riuscita dell’iniziativa è stata, ancora una volta, la presenza sul campo dei bersaglieri della sezione cittadina. I fanti piumati saronnesi hanno donato il proprio tempo presidiando il gazebo di sabato, accogliendo i passanti con il consueto entusiasmo e sensibilizzando le persone sull’importanza di sostenere la ricerca.

Quello tra la sezione locale dei bersaglieri e l’Associazione italiana sclerosi multipla è un legame profondo e ben collaudato, che dura ormai da più di quindici anni. Una presenza costante durante tutto l’arco dell’anno: dalle gardenie e ortensie in primavera alle erbe aromatiche, fino alle tradizionali stelline di Natale nei mesi invernali.

Anche in questa occasione Saronno ha dimostrato la propria grande generosità, confermando come l’unione tra il tessuto associazionistico e la sensibilità dei cittadini sappia trasformare un semplice gesto, come l’acquisto di un sacchetto di mele, in un aiuto concreto per il futuro della ricerca sociosanitaria.

(foto dell’evento)

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