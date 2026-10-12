Calcio

SARONNO – Un fine settimana ricco di gol, vittorie importanti e qualche delusione per le squadre del Saronnese e dei comuni vicini. Tra sabato 10 e domenica 11 ottobre sono arrivati i successi di Fbc Saronno e Caronnese in Eccellenza, quelli di Universal Solaro e Ceriano Laghetto in Promozione e la conferma dell’Amor Sportiva ai vertici della Seconda categoria. In Serie D, invece, la Varesina ha sfiorato il colpo sul campo del Pavia.

Serie D: Varesina, pareggio con rimpianti. Le Fenici hanno chiuso sul 2-2 la trasferta di Pavia, passando due volte in vantaggio con Bianchetti e Tentoni e venendo raggiunte prima da Bernini e poi da Cavallotti su rigore, tra le proteste rossoblù. La Castellanzese ha battuto 1-0 l’Arconatese, mentre la Solbiatese ha pareggiato 1-1 sul campo della Pro Sesto. Vittorie anche per Pro Patria, 1-0 al Sant’Angelo, e Varese, 2-0 all’Oltrepò. In testa la Pistoiese ha conquistato la settima vittoria consecutiva, salendo a 21 punti.

Eccellenza: doppietta di successi per Saronno e Caronnese. Il Fbc Saronno ha espugnato Magenta per 2-1, rimontando il vantaggio di Di Coste grazie alla spettacolare rovesciata di Vassallo e al gol decisivo di Ientile. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Tricarico, salita a 7 punti. La Caronnese ha invece superato 2-1 l’Academy Calvairate con le reti di Corno e Minuzzi, confermandosi imbattuta e raggiungendo quota 13, alle spalle della Rhodense capolista con 15. Pareggio per l’Ardor Lazzate, 1-1 sul campo dell’Aurora Cantalupo.

Promozione: sorridono Universal Solaro e Ceriano. I solaresi hanno vinto 2-1 in trasferta contro il Meda, grazie alle reti di Moretti su rigore e Ricca. Stesso risultato per il Ceriano Laghetto, vittorioso sull’Accademia Inveruno con una doppietta di Schiavo. Sconfitta invece per lo Sc United, battuto 3-0 dal Base 96, e per il Rovellasca, superato 1-0 dal Luino. La giornata è stata segnata anche dalla sospensione di Accademia BMV-Castanese, interrotta dall’arbitro nel primo tempo dopo espulsioni e proteste: si attendono le decisioni degli organi sportivi.

Prima categoria: pari nel derby Tradate-Cistellum. È terminato 1-1 il confronto tra Fc Tradate e Cistellum 2016, con reti di Hassan per i padroni di casa e Garbin per gli ospiti. Il Tradate è salito a quota 6 punti, il Cistellum a 4. In vetta al girone H, a quota 10, ci sono Cantello Belfortese, Ispra e Valcuviana.

Seconda categoria: Amor in vetta, bene Cogliatese e Gerenzanese. Nel girone V l’Amor Sportiva Saronno ha vinto 2-0 sul campo del Busto 81 con Benincasa e Caso, raggiungendo il Vanzaghello al comando con 13 punti. Sconfitte invece per Azzurra Mozzate, Pro Juventute Uboldo ed Equipe Garibaldi Saronno. Nel girone G la Gerenzanese ha battuto 2-0 l’Uggiatese con una doppietta di Colucci. Nel girone R poker della Cogliatese contro il Cosov, 4-1, mentre il Cgds Misinto ha perso 4-2 contro l’Albiatese. Nel girone K, infine, il Dal Pozzo aveva superato sabato sera la Longobarda 2010 per 2-1.

Primavera 1: il Como ferma l’Inter. Da segnalare anche il 2-2 conquistato sabato dal Como Primavera sul campo dell’Inter. I giovani biancoblù, che disputano le partite casalinghe a Rovello Porro, sono riusciti a rimontare nonostante l’inferiorità numerica, ottenendo un risultato prestigioso contro i nerazzurri.

Tutti i risultati delle squadre della zona

Serie D, girone D – Settima giornata

Pavia-Varesina 2-2; Castellanzese-Arconatese 1-0; Pro Sesto-Solbiatese 1-1; Pro Patria-Sant’Angelo 1-0; Varese-Oltrepò 2-0; Pistoiese-Correggese 1-0; Lentigione-Pontedera 2-0; Cittadella Vis Modena-Casatese Merate 0-1; Tropical Coriano-Crema 0-0.

Eccellenza, girone A – Quinta giornata

Rhodense-Lentatese 1-0; Aurora Cantalupo-Ardor Lazzate 1-1; Assago-Vergiatese 0-0; Baranzatese-Besnatese 3-2; Barona Sporting-Sedriano 0-1; Caronnese-Academy Calvairate 2-1; Magenta-Fbc Saronno 1-2; Tribiano-Legnano 1-2.

Promozione, girone B – Quinta giornata

Accademia Bustese-Gavirate 0-2; Base 96-Sc United 3-0; Ceriano Laghetto-Accademia Inveruno 2-1; Gallarate-Marnate Gorla 3-1; Luino-Rovellasca 1-0; Meda-Universal Solaro 1-2; Morazzone-Sestese 0-0; Accademia BMV-Castanese sospesa.

Prima categoria, girone H – Quinta giornata

Cedratese-Valcuviana 2-4; Valceresio Audax-Calcio Bosto 0-0; Cantello Belfortese-Cdg Veniano 2-0; Città di Samarate-Brebbia 1-1; Faloppiese Olgiate Ronago-Accademia Verbano Caravate 0-2; San Michele-Laveno Mombello 2-0; Tradate-Cistellum 1-1; Union Valleolona-Ispra 1-3.

Seconda categoria – Quinta giornata, squadre della zona

Girone G: Gerenzanese-Uggiatese 2-0.

Girone K: Dal Pozzo-Longobarda 2010 2-1 (sabato).

Girone R: Cgds Misinto-Albiatese 2-4; Cogliatese-Cosov 4-1.

Girone V: Azzurra Mozzate-Lonate Ceppino 1-2; Olgiate-Pro Juventute Uboldo 3-0; Busto 81-Amor Sportiva Saronno 0-2; Equipe Garibaldi-Amici dello Sport 1-4.

Primavera 1 – Sesta giornata

Inter-Como 2-2 (sabato).

11102026