Calcio

LAZZATE – Un ospite d’eccezione al centro sportivo dell’Ardor Lazzate, il Brera di via Laratta. Sabato pomeriggio Cesc Fabregas, allenatore del Como 1907 ed ex campione di Barcellona, Arsenal e Chelsea, ha fatto visita alla società gialloblù, regalando una piacevole sorpresa ai giovani calciatori e alle famiglie presenti.

Il tecnico spagnolo è stato accolto dal presidente dell’Ardor Luca Lo Cicero e dal vicepresidente Fabio Maffi, con i quali ha assistito alla partita tra i Pulcini 2016 della formazione lazzatese e i pari età del Como. La presenza di Fabregas non è certo passata inosservata: grande curiosità ed entusiasmo tra i bambini, gli allenatori e i genitori a bordo campo, sorpresi di ritrovarsi accanto uno dei personaggi più conosciuti del calcio internazionale.

Per l’Ardor Lazzate, la cui prima squadra milita nel campionato di Eccellenza e che può contare su un ampio settore giovanile, è stata una giornata particolare, capace di avvicinare il calcio dei più piccoli a quello dei grandi protagonisti della Serie A. La società ha voluto ringraziare pubblicamente l’allenatore del Como per la visita, auspicando di poterlo accogliere nuovamente al proprio centro sportivo.

11102026