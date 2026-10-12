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CASTELSEPRIO – Nuove attività di ricerca al parco archeologico di Castelseprio, uno dei luoghi di maggiore interesse storico e culturale del Varesotto, inserito nel patrimonio mondiale dell’Unesco. Nei giorni scorsi il sito ha ospitato un gruppo di ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) di Catania, impegnati in un progetto europeo dedicato allo studio degli affreschi della chiesa di Santa Maria foris portas.

La presenza degli studiosi rientrava nelle attività del progetto “Vista”, un’iniziativa di ricerca che ha rivolto la propria attenzione alle preziose pitture murali conservate nell’antico edificio religioso, considerate tra le testimonianze più importanti dell’arte altomedievale in Europa.

Gli affreschi di Santa Maria foris portas, celebri per il loro straordinario valore artistico e storico, rappresentano uno degli elementi di maggiore richiamo del complesso archeologico di Castelseprio. La loro conservazione e il loro studio continuano a suscitare l’interesse della comunità scientifica, anche a livello internazionale. Dal parco archeologico è arrivato un ringraziamento ai ricercatori del Cnr per il lavoro svolto durante la settimana. Un’ulteriore occasione per valorizzare un patrimonio culturale di eccezionale importanza, che continua a essere al centro di attività di studio e approfondimento.

12102026