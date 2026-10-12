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SARONNO – Da Cogliate al piccolo schermo, passando per sei anni di formazione a Saronno. È il percorso di Matteo Maiolani, giovane attore classe 2003, che venerdì 9 ottobre ha debuttato su Sky nella seconda stagione di “Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883”. Un traguardo importante per il ragazzo che ha studiato recitazione alla Pav Academy di via Rossini e che ora compare nel primo episodio della serie dedicata alla storia di Max Pezzali e Mauro Repetto.

Maiolani interpreta Michael Righeira, all’anagrafe Stefano Rota, componente del celebre duo musicale degli anni Ottanta, conosciuto per successi come “Vamos a la playa” e “L’estate sta finendo”. Accanto a lui c’è Ruben Aprea, che veste i panni di Johnson Righeira, vero nome Stefano Righi. I due portano sullo schermo una delle formazioni più riconoscibili della musica italiana di quel periodo.

La serie, diretta da Sydney Sibilia e prodotta da Groenlandia e Sky, è disponibile su Sky e in streaming su Now. La seconda stagione prosegue il racconto del successo degli 883, intrecciando la storia del gruppo con quella della musica italiana tra gli anni Ottanta e Novanta.

Sei anni di formazione alla Pav Academy di Saronno

Dietro al debutto televisivo di Maiolani c’è un lungo percorso di preparazione. Il giovane attore di Cogliate ha frequentato per sei anni la Pav Academy, Performing Arts Village di via Rossini 5 a Saronno, seguendo anche il triennio intensivo di Alta Formazione per l’Attore.

Un legame con la scuola saronnese che è proseguito anche durante la selezione per la produzione Sky. Maiolani si è infatti preparato ai provini insieme a Gianmaria Fornari, cotitolare della Pav Academy e insegnante di recitazione cinematografica e regia.

Il suo nome era già comparso sulle pagine de ilSaronno nell’agosto 2022, quando la scuola aveva presentato dieci giovani talenti pronti a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Oggi Maiolani è rappresentato dall’agenzia NCE Italiana di Roma.

“Le canzoni dei Righeira le conoscono tutti”

A raccontare l’esperienza sul set è stato lo stesso Maiolani, intervistato da la Repubblica in un articolo pubblicato il 9 ottobre. Il giovane attore ha sottolineato soprattutto la sorpresa nello scoprire quanto la musica dei Righeira sia ancora popolare, anche tra chi non ha vissuto gli anni Ottanta. “Mi ha sorpreso scoprire come le canzoni dei Righeira le conoscano tutti”, ha raccontato a la Repubblica, definendole un patrimonio musicale capace di attraversare le generazioni. Nella stessa intervista, il collega Ruben Aprea ha spiegato il lavoro svolto per preparare i personaggi: lo studio delle interviste e delle esibizioni originali, l’ascolto delle canzoni e il lavoro con una coach per riprodurre la parlata torinese. Un impegno necessario per riportare sullo schermo due personaggi che hanno segnato un’epoca della musica italiana.

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