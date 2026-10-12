Varesotto

VARESE – Si è conclusa al Centro Congressi Ville Ponti la seconda edizione 2026 del Focus Day Nuove Imprese, l’atteso appuntamento di orientamento e consulenza promosso dal Punto Nuova Impresa della Camera di Commercio di Varese. L’iniziativa, organizzata con il supporto del Comitato Imprenditoria Femminile e in stretta collaborazione con Ordini professionali, Enti e Associazioni di categoria del territorio, ha offerto più di 200 appuntamenti ad aspiranti imprenditori, dandogli l’opportunità di accedere a desk tecnici specializzati per affrontare i nodi cruciali dell’avvio d’impresa spaziando dall’analisi di fattibilità dell’idea alla stesura del business plan, fino agli aspetti contabili, fiscali, di credito, previdenza e sicurezza sul lavoro. L’evento è poi entrato subito nel vivo grazie al racconto diretto di tre realtà del territorio varesino: l’esperienza di un’azienda agricola, che ha creato un polo integrato tra agricoltura di qualità, organizzazione di eventi e turismo esperienziale; la storia de L’Ostinata, osteria casalinga e spazio creativo a Morazzone che intreccia i sapori della filiera corta con la passione per l’arte e l’ospitalità cultura-oriented. Infine, è stato illustrato il percorso di una startup innovativa specializzata in soluzioni illuminotecniche all’avanguardia che unisce ricerca tecnologica e design funzionale.

Al racconto delle testimonianze è seguito un vivace momento di confronto che ha permesso ai partecipanti di trarre ispirazione da chi ha già trasformato un’idea in una solida realtà imprenditoriale. Tra il pubblico presente è emerso interesse per le nuove opportunità legate all’agricoltura, alla ricettività extralberghiera e all’home food, senza dimenticare l’attenzione verso i servizi per l’innovazione digitale e le opportunità a supporto dell’imprenditoria femminile. Molti partecipanti hanno sottolineato il valore di trovare in un unico luogo sia il supporto tecnico degli esperti sia il confronto umano con chi ha già affrontato la sfida di fare impresa.

Dopo le testimonianze è seguito un momento di confronto che ha permesso ai partecipanti di trarre ispirazione da chi ha già trasformato un’idea in una solida realtà imprenditoriale. Proprio tra i desk informativi e i corner tematici sono emersi commenti di entusiasmo: c’è chi ha trovato indicazioni chiare sulla gestione del tempo e l’organizzazione personale prima di fare il salto nel lavoro autonomo, chi ha scoperto opportunità concrete per avviare attività in ambito agricolo o ricettivo, e chi, grazie al confronto diretto con gli esperti presenti, ha fatto luce su forme giuridiche, autorizzazioni e finanziamenti agevolati, trasformando i timori legati alla burocrazia in un percorso chiaro e percorribile.

L’evento ha registrato la soddisfazione dei futuri imprenditori presenti. Il Presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello, ha commentato: “Appuntamenti come questo testimoniano quanto il territorio abbia bisogno di momenti creati sulla realtà, legati non solo agli aspetti teorici o normativi ma al confronto diretto con chi fa impresa quotidianamente. La giornata si chiude così con un bilancio ampiamente positivo e con decine di partecipanti che dispongono ora di una traccia concreta su cui lavorare. I futuri imprenditori potranno ora proseguire il loro percorso grazie ai servizi continui e agli incontri formativi gratuiti messi a disposizione dal Punto Nuova Impresa e dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Varese”.

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