Groane

LAZZATE – Un gazebo in piazza Giovanni XXIII per presentare il progetto di Futuro Nazionale e raccogliere domande, osservazioni e proposte dei cittadini. È l’iniziativa organizzata dal comitato Lazzate 1489, che nella mattinata di ieri domenica ha incontrato le persone interessate a conoscere le attività e gli obiettivi del movimento. Al centro del confronto, i temi della sanità, dei giovani, della sicurezza e delle difficoltà quotidiane di famiglie e attività economiche.

“Portiamo a casa soprattutto il valore delle conversazioni di oggi. Chi si è fermato ha voluto capire che cosa proponiamo e ha portato il proprio punto di vista. Questa disponibilità a discutere è preziosa: ci permette di conoscere meglio le aspettative delle persone e ci chiede di essere all’altezza della fiducia che vogliamo costruire”, dichiara Barbara Esposito, referente del comitato.

Dall’incontro Esposito rilancia l’impegno a lavorare su questioni che riguardano direttamente la vita quotidiana dei cittadini: l’accesso alle cure, le prospettive per i ragazzi, la sicurezza e le difficoltà affrontate da famiglie e attività economiche. Il comitato intende inoltre coinvolgere associazioni e realtà del volontariato, valorizzandone l’esperienza e il contributo sul territorio.

“Quando parliamo di sanità pensiamo a chi deve prenotare una visita e trovare una risposta in tempi adeguati. Quando parliamo di giovani pensiamo alle possibilità di studiare, imparare un mestiere, praticare sport e conquistare la propria autonomia. E la sicurezza riguarda la tranquillità con cui si esce di casa, si lavora e si frequentano gli spazi pubblici. È su queste esperienze concrete che dobbiamo misurare le nostre proposte”, prosegue Esposito.

All’iniziativa hanno partecipato anche Daniele Petrucci, Plinio Bignamini, Barbara Tornatore, Stefano Graziano, Franco Saitta, Luca La Braca e Luca Viviani.

La mattinata si è conclusa con un ringraziamento ai cittadini che si sono fermati al gazebo e con l’impegno a proseguire il confronto sul territorio.

“Grazie ai cittadini che sono venuti e a tutti coloro che hanno contribuito alla mattinata. L’interesse dei cittadini conferma che siamo sulla strada giusta e ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione. Il nostro compito, adesso, è approfondire le esigenze emerse, formulare proposte e tornare a confrontarci con le persone. È così che vogliamo far crescere il Comitato e il progetto di Futuro Nazionale a Lazzate” conclude Barbara Esposito.

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