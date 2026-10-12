Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, sabato 10 ottobre, ci sono i ricordi di un compagno di scuola di Carlo Acutis, l’incidente stradale a Cogliate, il racconto della vita nel motorhome della squadra UAE e le reazioni all’annuncio del Comune sul risparmio della Tari.

A Saronno Federico Oldani ha ricordato Carlo Acutis, il giovane santo che era stato suo compagno di scuola, raccontando episodi legati alla quotidianità, tra risate, giochi e gesti di generosità. Una testimonianza personale che restituisce il ricordo di un ragazzo capace di lasciare il segno nelle persone che lo hanno conosciuto.

A Cogliate un’auto è finita contro una recinzione e una donna di 87 anni è stata soccorsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso per prestare assistenza alla donna e mettere in sicurezza l’area dell’incidente.

Spazio anche al ciclismo con il racconto dall’interno del motorhome della UAE Team Emirates. Luigi Saronni, insieme ad Alessandro Galli, accompagna i lettori alla scoperta della vita della squadra, mostrando alcuni aspetti dell’organizzazione e della quotidianità che ruotano attorno al team.

Infine, a Saronno ha suscitato reazioni l’annuncio relativo alla Tari, con un risparmio dell’1% e una rata in meno. Un cittadino ha espresso amarezza per il modo in cui è stata presentata la novità, criticando quello che ha definito l’annuncio trionfale del Pd e mettendo in discussione la portata concreta del beneficio per le famiglie.

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