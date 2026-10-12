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SARONNO – Lunedì 12 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite a Saronno, senza piogge previste. Le temperature oscilleranno tra una minima di 13°C e una massima di 20°C. I venti saranno deboli da Est-Sudest al mattino e moderati da Sudest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il cielo si presenterà variabile per tutta la giornata, con nuvole alternate a momenti più soleggiati. Nonostante il passaggio di correnti umide sulla regione, sul Saronnese non sono attese precipitazioni e le temperature massime raggiungeranno i 20°C.

In Lombardia il passaggio di infiltrazioni umide porterà nuvolosità diffusa, ma senza fenomeni significativi nella maggior parte del territorio. Sulle basse pianure occidentali e sulle Prealpi occidentali si alterneranno nubi e schiarite. Sulle basse pianure orientali il cielo sarà molto nuvoloso al mattino, con deboli piogge in graduale esaurimento nel corso della giornata. Sulle pedemontane e alte pianure sono previste nubi compatte, con parziali aperture nella seconda parte della giornata. Sulle Orobie e sulle Prealpi orientali la nuvolosità aumenterà dal pomeriggio, mentre sulle Alpi Retiche prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2800 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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