Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Controlli ambientali continui, verifiche sulle possibili conseguenze per la salute e massima trasparenza sui risultati degli accertamenti. Sono le richieste di Codacons Lombardia dopo le nuove proteste dei residenti del Villaggio Brollo, esasperati dai cattivi odori che da tempo interessano la zona. L’associazione ha deciso di scrivere ad Arpa Lombardia, Ats Brianza, Provincia di Monza e Brianza e Comune di Ceriano Laghetto per sollecitare ulteriori approfondimenti.

La situazione è tornata al centro dell’attenzione dopo la mobilitazione di oltre cento cittadini che lunedì sera si sono ritrovati davanti alla zona industriale per manifestare il proprio disagio e chiedere risposte sulle cause dei miasmi e sulle eventuali conseguenze per la salute.

“Quando un fenomeno si ripete nel tempo e provoca una simile esasperazione tra i residenti, è indispensabile individuare con precisione le cause e verificare l’efficacia degli interventi prescritti – dichiara il presidente di Codacons Lombardia, Marco Donzelli -. Allo stesso tempo, i cittadini hanno diritto a ricevere informazioni chiare e tempestive sugli eventuali effetti sulla salute e sulla qualità dell’aria. Occorre evitare allarmismi, ma è altrettanto necessario garantire la massima trasparenza sugli esiti dei controlli”.

Codacons chiede quindi agli enti competenti di proseguire il monitoraggio delle possibili fonti di emissione e verificare che siano stati effettivamente realizzati gli interventi prescritti dopo le irregolarità riscontrate. L’associazione sollecita anche la pubblicazione dei risultati delle verifiche già effettuate e di quelle previste nelle prossime settimane.

Un’attenzione particolare viene riservata agli aspetti sanitari. Codacons chiede infatti ad Ats Brianza un pronunciamento sui possibili effetti dei cattivi odori sulla salute, basato su dati e valutazioni scientifiche, per consentire ai cittadini di avere informazioni attendibili.

“I residenti del Villaggio Brollo hanno diritto di sapere cosa respirano e quali siano le cause di un fenomeno che si trascina nel tempo. Chiediamo che i controlli proseguano fino alla completa individuazione delle fonti e alla risoluzione delle criticità”, conclude Codacons Lombardia.

Secondo quanto comunicato dal Comune, una recente ispezione ha evidenziato alcune inosservanze delle prescrizioni relative alla gestione degli impianti. Per Arpa, le condizioni riscontrate potrebbero contribuire alle molestie olfattive segnalate dai residenti. Gli accertamenti svolti finora, tuttavia, non permettono di attribuire tutti gli episodi a un’unica fonte. Restano quindi necessari ulteriori approfondimenti per individuare con precisione l’origine del fenomeno.

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