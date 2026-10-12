Città

SARONNO – Un piccolo compressore d’aria usato, ma ancora funzionante, per aiutare i volontari a pulire gli oggetti prima e durante le riparazioni. È quello che cerca il Repair Café Saronno, che lancia un appello a chi ne avesse uno inutilizzato da donare.

Il compressore servirebbe durante gli appuntamenti mensili, quando sui tavoli dei volontari arrivano piccoli elettrodomestici e tanti altri oggetti da controllare, smontare e, quando possibile, rimettere in funzione. Chi può dare una mano può scrivere a [email protected] oppure telefonare al 340.8959489.

Il compressore che i volontari utilizzavano fino a oggi si è infatti rotto. Era stato donato due anni fa da un benefattore (dopo un appello lanciato su ilsaronno) ed era diventato uno strumento indispensabile per le attività di riparazione. “È stato utilissimo, non possiamo più farne a meno. Grazie a chi vorrà darci una mano!”, spiegano i volontari, rinnovando l’appello a chi avesse un compressore inutilizzato da mettere a disposizione.

Il Repair Café ha appena iniziato una nuova fase della propria attività. Domenica 4 ottobre si è svolto il primo appuntamento nella nuova sede di via Solferino 7A, negli spazi dell’associazione culturale Il Tassello. Tra gli oggetti riparati nel pomeriggio ci sono stati un tavolino in legno, un giocattolo dell’Uomo Ragno, un aspirapolvere, due lampade, un pedale da chitarra, un lettore Dvd e una macchina del caffè.

La formula resta quella che negli ultimi anni ha fatto conoscere il Repair Café in città: cittadini e volontari lavorano insieme per provare a recuperare gli oggetti guasti, evitando quando possibile di buttarli e sostituirli.

Il prossimo appuntamento è già fissato per domenica 8 novembre, sempre nella nuova sede di via Solferino 7A.

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