Città

SARONNO – Da oggi, lunedì 12 ottobre, cambiano gli orari di numerosi treni che transitano da Saronno, con corse soppresse, collegamenti sostituiti da autobus e arrivi posticipati di alcuni minuti. Le modifiche, comunicate da Trenord, riguardano diverse linee della rete ferroviaria e sono legate a due distinti interventi: i lavori di manutenzione nella stazione di Novate Milanese e quelli di potenziamento infrastrutturale lungo la tratta Saronno – Varese – Laveno Mombello Lago.

Le variazioni non hanno tutte la stessa durata: alcune resteranno in vigore fino al 24 ottobre, altre proseguiranno fino al 12 dicembre. Per i pendolari del Saronnese è quindi importante controllare gli orari prima di partire, soprattutto per i collegamenti serali e per i treni diretti a Milano Cadorna.

Milano Cadorna, modifiche fino al 24 ottobre

Il primo intervento riguarda la stazione di Novate Milanese, dove sono previsti lavori di manutenzione programmata sulla rete Ferrovienord.

Sulla linea S3 Saronno – Milano Cadorna, nei giorni da lunedì a sabato, i treni diretti a Saronno posticipano l’arrivo di 5 minuti, mentre quelli diretti a Milano Cadorna arrivano 7 minuti più tardi. Sono inoltre soppresse le corse R 895, 897, 888, 890 e 892.

Sulla linea Milano Cadorna – Varese FN i treni diretti a Varese posticipano l’arrivo di 5 minuti, mentre quelli verso Milano Cadorna arrivano 4 minuti più tardi.

Modifiche analoghe interessano la linea Milano Cadorna – Novara FN, con arrivi posticipati di 5 minuti verso Novara e di 4 minuti verso Milano.

Como, Laveno e Malpensa: le altre variazioni

Sulla linea Como Lago – Saronno – Milano Cadorna, i treni da Milano verso Como arrivano 11 minuti più tardi, mentre quelli da Como verso Milano posticipano l’arrivo di 4 minuti. Sono previste alcune eccezioni, tra cui la soppressione del treno R 123.

Per i collegamenti tra Milano Cadorna e Laveno Mombello Lago, i treni diretti a Laveno e la corsa 1039 diretta a Varese Casbeno posticipano l’arrivo di 5 minuti. In direzione Milano, i treni provenienti da Laveno arrivano 4 minuti più tardi.

Anche i collegamenti con Malpensa subiscono variazioni. Sulla linea Milano Cadorna – Malpensa Terminal 2 gli arrivi sono posticipati di 3 minuti verso l’aeroporto e di 4 minuti verso Milano.

Sulla linea Milano Centrale – Malpensa – Gallarate i treni diretti a Gallarate arrivano 3 minuti più tardi. Per la linea S50, invece, i convogli circolano tra Malpensa Terminal 1 e Varese FS – Bellinzona – Mendrisio – Biasca – Airolo. Per la tratta interrotta è possibile utilizzare gli altri collegamenti regionali indicati da Trenord.

Treni serali sostituiti dai bus fino al 12 dicembre

Il secondo intervento riguarda la tratta Saronno – Varese – Laveno Mombello Lago. Nei giorni feriali, escluso il sabato, dal 12 ottobre al 12 dicembre, alcuni treni vengono soppressi parzialmente e sostituiti da autobus.

Tra le corse interessate ci sono i treni R22 10089 e 10091, in partenza da Milano Cadorna rispettivamente alle 21,39 e alle 22,39. Entrambi circolano fino a Tradate, dove i viaggiatori devono proseguire con il bus sostitutivo verso Varese.

Il primo autobus parte da Tradate alle 22,23 e arriva a Varese FN alle 22,58. Il secondo parte alle 23,23 e arriva alle 23,58.

Sono previste sostituzioni anche in direzione opposta, da Laveno e Varese verso Tradate, con successiva prosecuzione ferroviaria verso Saronno e Milano.

Trenord avverte inoltre che, per la concomitanza dei lavori, potranno verificarsi ulteriori posticipi degli orari, che saranno comunicati ai viaggiatori.

Le informazioni per i pendolari

Gli orari degli autobus sostitutivi possono variare in base alle condizioni del traffico stradale. Non è consentito trasportare biciclette sui bus.

Per conoscere i punti di fermata e verificare le variazioni è possibile consultare il sito di Trenord, nella sezione dedicata ai bus sostitutivi, oppure contattare il servizio clienti al numero 02 72494949.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09