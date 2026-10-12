Città

SARONNO – Non solo eventi alla scoperta del ciclismo di oggi e di ieri, ma anche un’occasione concreta, insieme a Fiab, per esplorare le ciclabili cittadine e segnalare eventuali necessità all’Amministrazione comunale. È stato questo lo spirito della Saronno City Ride, la pedalata che ieri, domenica 11 ottobre, ha coinvolto famiglie, bambini e appassionati delle due ruote nell’ambito della manifestazione “120 Foglie Morte”.

Una partecipazione numerosa, con tanti bambini, ha caratterizzato l’iniziativa organizzata da Fiab Saronno Ciclocittà, con partenza dall’area ex Isotta Fraschini di via Milano. Un percorso di circa 9 chilometri attraverso le piste ciclabili cittadine, i quartieri e le aree verdi del parco del Lura, pensato non soltanto come momento di svago, ma anche come occasione per riflettere sulla mobilità sostenibile e sulla sicurezza stradale.

A sottolineare il significato dell’appuntamento è stato Alessandro Galli, curatore della manifestazione 120 Foglie Morte, che ha ringraziato Fiab per la collaborazione e ricordato come il tema della sicurezza riguardi tutti gli utenti della strada.

“L’altro giorno Antonio Colombo, l’inventore della Cinelli Laser, ha detto che la prossima invenzione importante nel mondo della bicicletta è la sicurezza stradale”. Galli ha quindi evidenziato la presenza delle famiglie e dei bambini, ricordando l’obiettivo di rendere Saronno sempre più adatta agli spostamenti in bicicletta.

A spiegare il valore concreto della pedalata è stato Stefano Giusto di Fiab Saronno Ciclocittà, che ha invitato i partecipanti a osservare con attenzione i percorsi attraversati, individuando eventuali problemi e possibili miglioramenti. “Uno degli obiettivi di questa giornata, ci proponiamo di fare questa mini ricognizione sui percorsi ciclopedonali di Saronno anche con l’obiettivo di individuare quali sono dei punti critici in cui si può intervenire in modo da favorire la ciclabilità”.

Un invito che non si esaurisce con la pedalata, ma punta a coinvolgere direttamente i cittadini nel miglioramento della rete ciclabile.

“Io ho invitato anche tutti i partecipanti alla fine magari a scrivere al Comune dicendo che in questo punto sarebbe opportuno intervenire con la segnaletica orizzontale piuttosto che con un attraversamento più sicuro. Credo che questo possa essere uno stimolo positivo e ben accetto per l’amministrazione”.

Alla partenza era presente, in bicicletta, anche il vicesindaco Mattia Cattaneo, che ha condiviso l’obiettivo dell’iniziativa e confermato l’attenzione dell’Amministrazione comunale per lo sviluppo della mobilità ciclabile.

“Io personalmente credo molto alla necessità che a Saronno si implementi la rete di ciclabili perché comunque Saronno per conformazione geografica, per dimensioni è la città ideale per poter essere girata in bicicletta”. Cattaneo ha poi indicato una delle priorità su cui lavorare, ossia migliorare i collegamenti tra i percorsi già presenti. “Siamo tutti un po’ schiavi del traffico automobilistico. Da vice sindaco vi dico che la mia intenzione e l’intenzione dell’amministrazione è sicuramente quella di implementare la rete di ciclabili, di favorire la ricucitura tra le ciclabili esistenti perché appunto a Saronno ci si può muovere in bicicletta, io dico ci si deve muovere in bicicletta e quindi ben vengano i suggerimenti che dovessero emergere anche dopo la giornata di oggi”.

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