Città

SARONNO – Ventiquattro anni, ventiquattro immagini e tanti sorrisi per raccontare una storia fatta di cura, ascolto e vicinanza alle persone. Sabato pomeriggio la rsa Focris di via Volpi ha festeggiato l’anniversario della sua inaugurazione (avvenuta nell’ottobre del 2002) con una giornata speciale pensata per unire ospiti, famiglie, operatori e tutta la comunità cittadina.

A dare vita alla festa ci hanno pensato le note e l’energia della fanfara del gruppo Alpini di Abbiate Guazzone, accompagnata da diversi musicisti della banda di Saronno. Il concerto si è svolto in due momenti: una prima parte all’aperto, attorno al grande olivo secolare del giardino, e poi tutti all’interno, nel salone polivalente, tra applausi e canti.

L’immancabile taglio della torta ha visto protagonisti due volti simbolo del pomeriggio: Luciana, la residente più anziana della struttura, e il vicesindaco di Saronno, Matteo Cattaneo.

Al di là dei festeggiamenti, l’appuntamento è stato l’occasione per ricordare la vera anima della Focris: se da un lato la struttura continua a essere un punto di riferimento fondamentale per la lungodegenza degli anziani, dall’altro vuole confermarsi sempre di più come un luogo aperto e integrato nella vita della città.

Non a caso, nel giorno in cui si celebrava anche la Giornata mondiale per la salute mentale, è stato sottolineato come la rsa ospiti e collabori con diverse realtà del territorio dedicate alle fragilità. Un intreccio di esperienze dove giovani, adulti e professionisti lavorano fianco a fianco, trasformando l’assistenza in un vero scambio umano a beneficio di tutti.

Nel suo saluto, il vicesindaco Cattaneo ha rimarcato l’importanza e il valore civico che la rsa rappresenta per la città da oltre due decenni. In conclusione, il direttore Luigi Regalia ha rivolto un grazie sincero a tutto il personale della struttura, ricordando come la dedizione e la professionalità quotidiana degli operatori siano il vero motore di questo servizio.

(foto dell’evento)

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