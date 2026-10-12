Città

SARONNO – Un punto di ascolto per capire a chi rivolgersi e come accedere ai servizi sociali, sanitari ed educativi. Da oggi lunedì 12 ottobre arriva in municipio lo Sportello itinerante del Centro per la Famiglia, un servizio gratuito dedicato alle famiglie.

Allo sportello sarà presente la pedagogista Giulia Salzano, che offrirà informazioni e un supporto guidato per orientarsi tra i servizi disponibili. L’obiettivo è aiutare le famiglie a individuare le risposte più adatte alle proprie necessità, rendendo più semplice la ricerca di sostegno.

Lo sportello sarà attivo ogni lunedì dalle 9,30 alle 11,30 nel municipio di Uboldo, in piazza San Giovanni Bosco 10. L’attività è totalmente gratuita.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 333 8030572 oppure scrivere a [email protected].

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