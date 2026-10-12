Cronaca

ROVELLASCA – Oltre 120 grammi di droga sequestrati, denaro contante e due giovani arrestati. È il bilancio di un’operazione dei carabinieri che ha portato alla scoperta di cocaina e hashish anche in un’abitazione di Rovellasca, utilizzata da due giovani di 26 e 20 anni, fermati a Lentate sul Seveso.

L’intervento risale a sabato 3 ottobre ed è stato condotto dai carabinieri della Stazione di Lentate sul Seveso insieme ai militari della Sezione radiomobile della Compagnia di Seregno. I due giovani, entrambi di origine marocchina e già noti alle forze dell’ordine, risultano residenti rispettivamente a Cesano Maderno e Modena, ma di fatto domiciliati a Rovellasca.

Durante un servizio di pattugliamento a Lentate sul Seveso, i militari hanno notato i due a bordo di un’automobile di grossa cilindrata ferma in sosta. Alla vista della pattuglia, i giovani hanno tentato di fuggire a piedi, ma sono stati immediatamente raggiunti e bloccati. La perquisizione personale e del veicolo ha permesso di trovare 34 grammi di cocaina suddivisi in 43 dosi, 28 grammi di hashish, tre telefoni cellulari e 515 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Gli accertamenti successivi hanno portato i carabinieri a individuare un’abitazione utilizzata dai due a Rovellasca. La perquisizione ha consentito di recuperare altri 43 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, 1.030 euro in contanti e un bilancino di precisione. I controlli sono stati estesi anche ad altre due automobili riconducibili ai giovani, dove sono stati trovati ulteriori 20 grammi di cocaina confezionata e 920 dirham, equivalenti a circa 82 euro.

Complessivamente sono stati sequestrati 125 grammi di droga, oltre 1.500 euro in contanti, valuta estera, veicoli, telefoni cellulari e materiale per il confezionamento delle dosi.

Dopo le procedure di identificazione, i due giovani sono stati denunciati anche per violazione delle norme sull’immigrazione, essendo risultati irregolari sul territorio nazionale. Su disposizione della Procura della Repubblica di Monza, i due sono stati giudicati con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto per entrambi il divieto di dimora in Lombardia.

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