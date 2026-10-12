Softball

BOLLATE – Una stagione da incorniciare per il Bollate Softball 1969, che ha concluso il 2026 con uno straordinario tris di scudetti e la conquista della Coppa Italia. Un’annata di successi per la società bollatese, capace di imporsi non soltanto ai massimi livelli nazionali, ma anche nelle categorie giovanili.

Lo scorso fine settimana sono arrivati gli ultimi verdetti, che hanno completato un autentico triplete tricolore: il Bollate si è laureato campione d’Italia in Serie A1, Under 19 e Under 16, conquistando dunque tutti e tre i titoli nazionali assegnati nelle rispettive categorie. A rendere ancora più ricco il bilancio stagionale è stata la vittoria della Coppa Italia. Un risultato eccezionale, che ha confermato la solidità del progetto sportivo della società e la qualità del lavoro svolto nel settore giovanile, da sempre uno dei punti di forza del softball bollatese.

Grande la soddisfazione espressa dal club al termine della stagione. La società ha voluto ringraziare le atlete, gli allenatori, i dirigenti, i volontari e i tifosi che hanno accompagnato le squadre durante l’anno, sottolineando come i successi siano stati il frutto degli allenamenti quotidiani, dei sacrifici e di un impegno costante.

Un riconoscimento è andato anche alle formazioni avversarie, protagoniste di finali particolarmente equilibrate e combattute, che hanno regalato spettacolo ed emozioni fino agli ultimi incontri. Per Bollate si è dunque chiuso un 2026 memorabile, con quattro trofei nazionali in bacheca e la conferma di una società ai vertici del softball italiano. L’appuntamento è già fissato al 2027, con l’obiettivo di proseguire sulla strada dei successi.

12102026