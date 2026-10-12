Comasco

TURATE – Novantanove persone identificate, 55 automobili controllate e dieci sanzioni per violazioni del Codice della strada. È il bilancio dei controlli effettuati sabato 10 ottobre a Turate nell’ambito di un’operazione straordinaria dei carabinieri e della polizia locale, che ha interessato anche Mariano Comense. Complessivamente sono state controllate 177 persone e 67 vetture, mentre le verifiche nei locali pubblici hanno portato a due denunce e sanzioni per oltre 11mila euro.

L’operazione è scattata nella serata di sabato 10 ottobre e ha visto impegnati i carabinieri della Stazione di Turate e della Tenenza di Mariano Comense, affiancati dagli agenti delle rispettive polizie locali e dal personale del Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Como. Obiettivo del servizio straordinario era contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e prevenire situazioni di degrado urbano, con particolare attenzione ai principali luoghi di aggregazione giovanile.

A Turate i militari hanno identificato 99 persone e verificato 55 automobili, elevando dieci sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

A Mariano Comense, invece, i controlli hanno riguardato 78 persone e 12 vetture, ma le irregolarità più significative sono emerse durante le ispezioni nei locali pubblici. Due gestori, un 36enne cinese e un 52enne italiano, sono stati denunciati in stato di libertà per violazioni delle norme sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel dettaglio, al 36enne è stata contestata la mancata nomina del medico competente nell’ambito della valutazione dei rischi, con un’ammenda di 5.695 euro. Al 52enne è stata invece contestata l’assenza del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, con una sanzione di 6mila euro. Complessivamente le ammende ammontano a 11.695 euro. Un terzo esercizio commerciale è stato inoltre diffidato per occupazione abusiva di suolo pubblico. Il gestore avrà venti giorni per regolarizzare la propria posizione.

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