Comasco

MOZZATE – La Terra lancia il suo ultimatum e la narrativa diventa uno strumento per immaginare scenari, raccontare cambiamenti e riflettere sul futuro del pianeta. È questo il tema della seconda edizione di “Il Corto”, il concorso letterario di narrativa breve promosso da B&B Edizioni, realtà con sede in via Tarantelli 16 a Mozzate, che invita gli aspiranti scrittori a cimentarsi con un racconto inedito in lingua italiana.

Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti in Lombardia che abbiano compiuto 16 anni. I partecipanti potranno scegliere liberamente il genere letterario e presentare fino a un massimo di due racconti, ciascuno della lunghezza non superiore a quattro cartelle editoriali, pari a 7.200 battute spazi inclusi. Per gli autori minorenni è prevista la presentazione di una liberatoria, secondo le indicazioni contenute nel bando.

Per partecipare è richiesto un contributo organizzativo di 10 euro. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 30 gennaio 2027, seguendo le modalità indicate nel regolamento. Per informazioni e invio dei racconti è disponibile l’indirizzo email [email protected].

In palio ci sono tre premi in denaro: 400 euro per il primo classificato, 300 euro per il secondo e 200 euro per il terzo. I primi tre autori riceveranno inoltre una copia omaggio del volume antologico dedicato al concorso.

La pubblicazione rappresenta un’altra opportunità per i partecipanti: l’antologia ufficiale, edita da B&B Edizioni, raccoglierà infatti i venti racconti meglio classificati, comprendendo i vincitori e altri diciassette testi selezionati in graduatoria. Anche gli autori che non rientreranno tra i primi venti potranno chiedere alla casa editrice di includere il proprio racconto nella pubblicazione, con la possibilità di richiedere le copie desiderate.

La cerimonia di premiazione si terrà a Mozzate. Data e luogo saranno comunicati ai vincitori e pubblicati sul sito della casa editrice, bebedizioni.com. Il bando completo contiene tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione, sul pagamento della quota e sulla giuria.

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