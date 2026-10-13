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Un depuratore che lavora al limite, una partita di scarti da smaltire, una fornitura chimica che costa di più a ogni trimestre: per molte imprese manifatturiere la transizione green comincia da problemi molto concreti, ben prima che da un convegno. Accanto agli interventi sugli impianti si è fatta strada la biotecnologia, che affida a organismi viventi, in particolare ai microrganismi, una parte del lavoro. Funziona sempre, in ogni stabilimento, per qualsiasi processo? No, ed è proprio per questo che conviene capire come nascono queste soluzioni, che cosa si può chiedere loro e dove serve ancora prudenza.

Dove nasce l’impatto ambientale di un’impresa

Chi lavora in uno stabilimento lo sa: l’impatto ambientale non sta in un punto solo. Si distribuisce tra acque di processo, residui organici, materie prime di sintesi, consumi energetici. Nei territori a forte vocazione manifatturiera, come molti del Nord Italia, queste voci si sommano da un’azienda all’altra e finiscono per pesare su corsi d’acqua, suoli, paesaggio. Una singola azienda può incidere poco, ma un intero distretto produttivo che cambia metodo modifica il bilancio ambientale del luogo in cui opera. Ridurre l’impatto significa intervenire sui singoli passaggi del processo, uno alla volta, misurando che cosa cambia.

La misura, del resto, è il punto di partenza. I numeri della transizione si leggono negli indicatori di circolarità dell’economia italiana, che offrono un quadro aggiornato e il confronto con gli altri Paesi europei. Un’impresa che vuole cambiare rotta ha bisogno dello stesso metodo: un punto di partenza misurabile, un obiettivo realistico, una verifica a distanza di tempo.

Che cosa fanno i microrganismi dentro un processo produttivo

I microrganismi sono operai antichissimi. Batteri, lieviti, funghi e microalghe trasformano da sempre la materia: fanno fermentare un mosto, degradano la sostanza organica, rendono disponibili i nutrienti di un terreno. La biotecnologia industriale prende queste capacità e le mette al servizio di un obiettivo preciso, scegliendo il ceppo adatto, la dose adatta, le condizioni adatte. Nessun organismo, però, lavora a comando: dipende dal substrato, dal pH, dall’ossigeno disponibile, dalla presenza di altri microrganismi. L’idea è ridurre o sostituire passaggi che oggi richiedono prodotti chimici di sintesi, ma si tratta di un vantaggio da verificare caso per caso.

Qui sta la differenza tra promessa e risultato. Ciò che funziona in laboratorio, su volumi piccoli e in condizioni controllate, può comportarsi in modo diverso in uno stabilimento, dove cambiano temperature, miscele, tempi di contatto, carico di inquinanti. In biologia l’esito non si dà mai per scontato: per questo una soluzione microbica seria passa per prove su scala crescente prima di entrare in produzione. Per un’azienda, il buon fornitore è anzitutto quello che accetta di farsi misurare.

Fane Biotics: ceppi, concentrazioni e formulazioni su misura

Tra le realtà che lavorano su questo terreno c’è Fane Biotics, azienda biotech specializzata in microbiologia applicata e nella produzione di principi attivi microbici, con sede legale a Roma. Il sito indica che l’azienda nasce dall’unione di Fane Biotech, realtà riconducibile a Mirko Fanelli, e di partner commerciali con oltre 50 anni di esperienza nel settore. Lo stesso Fanelli riferisce di essere stato nominato presidente del comitato scientifico internazionale di Agrovant Tokyo 2027, forum su agricoltura e tecnologie agricole sostenibili in programma in Giappone il 23 e 24 aprile 2027. Il sito descrive una ceppoteca, cioè una raccolta di ceppi selezionati e conservati, che conta oltre 40 microrganismi: batteri sporigeni e non sporigeni, funghi, lieviti, microrganismi azotofissatori e microalghe. I prodotti possono basarsi su un singolo ceppo oppure su un consorzio di ceppi compatibili, e l’azienda dichiara di poter sviluppare formulazioni personalizzate.

I valori tecnici indicati dall’azienda vanno dalle concentrazioni, da 10⁹ a 10¹¹ UFC, alla durata di conservazione, da 18 a 24 mesi a seconda della formulazione. UFC sta per unità formanti colonia: una misura di quanti microrganismi vivi, in grado di moltiplicarsi, contiene un prodotto. Le formulazioni comprendono polveri, granuli, gel, pellet e olio emulsionato, e tra i settori di destinazione l’azienda cita agricoltura e ambiente.

Come scegliere una soluzione microbica senza rischiare di sbagliare

Le domande da porre a un fornitore sono poche e molto pratiche. Quale ceppo, per quale problema, in quale condizione di impiego? Con quali analisi si parte dal campione dell’azienda? Con quali prove, e su quale scala, si verifica il risultato prima di decidere? Fane Biotics, tra i servizi, indica proprio analisi microbiologiche, prove sul campo, formazione tecnica e assistenza: tappe che servono a trasformare un’ipotesi in un dato leggibile da chi, in azienda, deve prendere la decisione.

Un risultato ottenuto in un contesto non si trasferisce automaticamente a un altro, e un impianto, un reparto, un’area di produzione possono richiedere scelte diverse. Anche la documentazione conta: relazioni tecniche, metodi, risultati misurati, condizioni di conservazione. Conviene chiedere anche chi seguirà l’impianto dopo l’avvio, perché una soluzione biologica richiede monitoraggio nel tempo. È ciò che permette a un responsabile di produzione di confrontare proposte diverse con criteri comuni.

Le eccellenze di un territorio, in questo campo, contano meno come etichetta che come metodo: competenze scientifiche, dialogo con le imprese, disponibilità a confrontarsi con i dati. La transizione green passa da lì, da processi che cambiano uno alla volta, con i numeri sul tavolo.