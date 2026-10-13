Calcio

SARONNO – La Caronnese protagonista sulle frequenze di Radiorizzonti, l’emittente comunitaria saronnese. Ieri il direttore generale rossoblù Emiliano Nitti, il responsabile marketing Fabrizio Volontè e il portiere della prima squadra Mattia Paloschi sono stati ospiti di “Match Point”, la trasmissione sportiva condotta da Agostino Masini e Paolo Renoldi. Un’occasione per fare il punto sulla stagione della formazione di Caronno Pertusella, impegnata nel campionato di Eccellenza, ma anche per parlare dei progetti e delle prospettive di una società che si prepara a celebrare un traguardo storico: i cento anni dalla fondazione, ricorrenza che cadrà nel 2027.

Proprio il centenario è stato uno dei temi affrontati da Nitti, che ha sottolineato la volontà del club di festeggiare nel migliore dei modi un anniversario così importante. Il direttore generale ha quindi analizzato il positivo avvio di campionato della prima squadra, costruita puntando su un organico ringiovanito ma di qualità, con una panchina lunga e diverse alternative a disposizione dell’allenatore Andrea Tomasoni. Ampio spazio è stato dedicato anche al livello del girone A di Eccellenza, considerato particolarmente competitivo per la presenza di numerose formazioni ambiziose. Tra le possibili protagoniste Nitti ha indicato il Legnano, allenato dall’ex tecnico rossoblù Michele Ferri, ma anche Fbc Saronno, Rhodense e Baranzatese, tutte squadre da tenere in considerazione nella corsa alle posizioni di vertice.

Il responsabile marketing Fabrizio Volontè si è invece soffermato sull’importanza di continuare ad allargare la rete di sponsor, sostenitori e amici della Caronnese, risorse fondamentali per garantire continuità e sviluppo all’attività societaria.

Sia Nitti sia Volontè hanno inoltre richiamato l’attenzione sul settore giovanile, uno dei punti di forza del club, che conta oltre 300 tesserati e rappresenta un investimento importante per il futuro della società.

A completare il quadro è stato l’intervento di Mattia Paloschi, portiere della prima squadra, che ha parlato della qualità e delle difficoltà di un campionato di Eccellenza nel quale ogni partita richiede grande attenzione e competitività.

Classifica Eccellenza, girone A – Dopo la quinta giornata

Rhodense 15 punti; Caronnese, Legnano 13; Baranzatese 10; Sedriano 8; Barona Sporting, Academy Calvairate, Fbc Saronno 7; Vergiatese 6; Lentatese, Aurora Cantalupo 5; Tribiano, Magenta 4; Ardor Lazzate 3; Assago, Besnatese 1.

13102026