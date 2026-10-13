Città

SARONNO – Ha preso avvio il 1° ottobre la campagna vaccinale antinfluenzale 2026/2027. Dopo la fase iniziale rivolta alle categorie prioritarie per età e condizioni di salute, ora la vaccinazione antinfluenzale è offerta gratuitamente a tutta la popolazione.

La vaccinazione rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione, in grado di ridurre il rischio di malattia e delle sue complicanze, contribuendo a tutelare la salute individuale e collettiva.

Particolarmente raccomandata è l’adesione da parte delle persone con patologie croniche, dei soggetti fragili, degli anziani e di tutti coloro che presentano condizioni di rischio, per i quali l’influenza può avere conseguenze più severe.

“Vaccinarsi significa proteggere sé stessi, le persone più vulnerabili e l’intera comunità. Per questo invitiamo in particolare i cittadini affetti da patologie croniche e coloro che si trovano in condizioni di fragilità ad aderire alla campagna vaccinale. La prevenzione resta uno degli strumenti più efficaci per preservare la salute e ridurre l’impatto delle malattie stagionali sui servizi sanitari e sulla vita delle persone” sottolinea la direzione di Ats Insubria.

Tutte le informazioni relative alle sedi vaccinali, alle modalità di accesso, alle prenotazioni e alle eventuali aperture straordinarie sono disponibili sui siti istituzionali di Ats Insubria e delle Asst Lariana, Asst Sette Laghi e Asst Valle Olona, costantemente aggiornati con le indicazioni per i cittadini.

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