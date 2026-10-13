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CASTIGLIONE OLONA – Un pomeriggio dedicato all’arte, alla fantasia e alla scoperta di una particolare tecnica pittorica. Sabato 10 ottobre la biblioteca civica di Castiglione Olona, al Castello di Monteruzzo di via Marconi 1, ha ospitato un laboratorio di acquerello su carta bagnata, nell’ambito dell’iniziativa “Vivere con Arte”. L’appuntamento, aperto gratuitamente su prenotazione ai ragazzi dai 14 anni e agli adulti, ha offerto ai partecipanti la possibilità di sperimentare l’incontro tra acqua e colore, lasciandosi guidare dalle sfumature e dagli effetti creativi che si possono ottenere sulla carta.

A condurre il laboratorio sono state Morena e Cristina, che hanno accompagnato i presenti alla scoperta della tecnica, mostrando come l’acqua possa trasformare i colori e dare vita a composizioni originali. Un’esperienza pensata anche per chi non aveva mai dipinto, senza la necessità di particolari conoscenze artistiche.

L’iniziativa si è svolta in un clima di curiosità e partecipazione, offrendo un’occasione per trascorrere qualche ora all’insegna della creatività e della sperimentazione.

Al termine dell’incontro, dalla biblioteca civica è arrivato un ringraziamento a tutti i partecipanti e, in particolare, a Morena e Cristina per la disponibilità e la pazienza con cui hanno guidato il laboratorio.

Un appuntamento che ha confermato il ruolo della biblioteca come luogo non soltanto di lettura e studio, ma anche di incontro, condivisione e promozione delle attività culturali.

(foto: un momento dell’evento)

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