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CISLAGO – Aiutare i giovani ad affrontare il futuro con maggiore consapevolezza, fiducia e chiarezza sulle proprie aspirazioni. È questo l’obiettivo di “Scelgo la mia direzione“, il progetto promosso dall’assessorato alla cultura del comune di Cislago e realizzato con il contributo del dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del consiglio dei ministri.

Si tratta di un percorso gratuito di orientamento e coaching rivolto agli studenti delle quarte e quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado. Attraverso un ciclo di cinque incontri, i ragazzi avranno l’opportunità di riflettere sui propri talenti, interessi e valori, analizzando sia il panorama degli studi universitari e della formazione, sia le reali opportunità offerte dal mondo del lavoro. L’iniziativa mira a fornire strumenti concreti per trasformare l’incertezza della scelta post-diploma in un progetto di vita strutturato.

Gli appuntamenti si terranno a partire da venerdì 6 novembre, con cadenza settimanale ogni venerdì dalle 17.30 alle 19.30, nello spazio comunale di via Cavalieri di Vittorio Veneto 263 a Cislago.

La partecipazione al percorso è totalmente gratuita, ma i posti a disposizione sono limitati. Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo [email protected]. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura ai numeri 02 96671069 oppure 02 96671035.

(foto d’archivio)

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