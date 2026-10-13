Groane

CESATE – “Il Piano del data center di via Leoncavallo è stato approvato, mentre, l’assemblea pubblica chiesta dai cittadini resta da definire”. Inizi così il Comitato per la Tutela del Territorio di Cesate che protesta contro il via libera della Giunta del 6 ottobre, arrivato dopo una petizione con 1019 firme che chiedeva di sospendere l’approvazione e aprire un confronto pubblico.

“Il 6 ottobre la Giunta di Cesate ha approvato in via definitiva il Piano Attuativo del data center di via Leoncavallo – ricostruiscono – È una delle trasformazioni più pesanti nella storia del nostro territorio, e chi dovrà conviverci non è mai stato coinvolto. Il Comitato per la Tutela del Territorio di Cesate protesta con forza contro il metodo con cui si è arrivati a questa decisione. Una decisione che cambia così profondamente il territorio va presa con la cittadinanza che ne subirà le conseguenze, non malgrado quella cittadinanza che un Sindaco dovrebbe rappresentare”.

La richiesta di partecipazione, ricorda il Comitato, era stata formalizzata a settembre e sollecitata più volte. “Ecco i fatti. La petizione, firmata da 1019 cittadini e depositata l’11 settembre (prot. 16647), chiedeva di sospendere l’approvazione, di aprire un confronto pubblico e di discutere in Consiglio comunale, come prevede l’art. 8 dello Statuto. Il Comitato l’ha sollecitata tre volte (prot. 16917, 17137, 17796). Il 29 settembre il Sindaco ha risposto che un’assemblea pubblica era “in corso di definizione” (prot. 17892). Sette giorni dopo la Giunta ha approvato il Piano. Il Consiglio comunale, che rappresenta tutti i cittadini, maggioranza e opposizione, non ne ha mai discusso. L’assemblea che oggi resta “da definire” non sana nulla. Convocata dopo una decisione definitiva, servirebbe solo a illustrare ai cittadini una scelta che non possono più cambiare. Non è questo che 1019 persone hanno chiesto. Hanno chiesto di essere ascoltate prima, quando la loro voce poteva ancora contare”.

Per il Comitato, il contributo dei cittadini non si esaurisce nelle firme: le osservazioni presentate avrebbero fatto emergere anche errori e criticità nella documentazione sul rumore. Il gruppo collega così la protesta sul mancato confronto al modo in cui sono stati esaminati gli atti.

“Guardiamo come si è svolta la decisione. Sono arrivati 219 atti tra osservazioni, istanze e diffide. Lo stesso Comune li confronta con le 26 osservazioni presentate per l’intera variante al PGT del 2024. Esito: 184 non accolte, 35 accolte solo in parte, nessuna accolta. Tutte votate all’unanimità in un’unica seduta, alle 10:30 di un martedì mattina. Secondo la delibera, il Sindaco ha chiesto agli assessori di confermare di aver letto tutto, “così da dispensarlo dalla lettura” in seduta. Eppure quelle osservazioni hanno colpito nel segno. Sono stati i cittadini a scoprire che la relazione acustica scambiava “finestre aperte” e “finestre chiuse”, e il Comune ha dovuto correggerla. Sempre su segnalazione dei cittadini, il Comune ha dovuto ammettere che presso un gruppo di abitazioni il rumore notturno previsto supera il limite di legge, anche se di poco (45,1 decibel contro 45). Questo senza contare i 48 generatori, che nello studio non sono stati calcolati (controdeduzione AMB-15). Se cittadini volontari, studiando gli atti in pieno agosto, hanno trovato errori di questo peso, quanto altro sarebbe emerso da un confronto vero?”.

Da qui la contestazione alla risposta dell’Amministrazione, che secondo quanto riportato nella nota ha richiamato la conformità del progetto al Piano di governo del territorio e il dibattito elettorale: “Alla richiesta di partecipazione l’Amministrazione risponde che non era dovuta, perché il Piano è conforme al PGT (controdeduzione GOV-01). Scrive che “nulla è mai stato tenuto nascosto” e che su questa scelta “fu incentrata la campagna elettorale”. Ma il Piano Attuativo è stato presentato il 23 settembre 2025, dopo le elezioni. Nessun elettore poteva conoscere allora le dimensioni dell’edificio, la potenza dell’impianto, i generatori e il rumore. Un voto non è una delega in bianco su un progetto che ancora non esisteva. E rispettare la procedura minima non è lo stesso che rappresentare i cittadini”.

Il Comitato guarda infine ai passaggi successivi, dalla valutazione di impatto ambientale all’autorizzazione integrata ambientale e al titolo edilizio, e annuncia che continuerà a intervenire nelle sedi ancora disponibili: “Ora le verifiche su rumore, emissioni, generatori e paesaggio sono state rinviate a VIA, AIA e titolo edilizio. Lo stesso vale per il parere della Commissione per il Paesaggio del Parco delle Groane, che si era già espressa due volte in modo sospensivo. In quelle sedi il Comune non deciderà più da solo. Il momento in cui Cesate poteva essere ascoltata era questo, e l’Amministrazione ha scelto di lasciarlo passare. Il Comitato non è un partito e non fa opposizione politica. Siamo cittadini di ogni orientamento. Proprio per questo diciamo che a uscire ferita da questa vicenda è la fiducia nelle istituzioni, prima ancora del territorio. Non accettiamo che una scelta di questa portata venga calata dall’alto e poi spiegata a posteriori. Continueremo a far sentire la voce di chi questa decisione la subisce, in ogni sede in cui sarà ancora possibile”.

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