Saronnese

GERENZANO – Sono aperte le iscrizioni al corso di apicoltura che prenderà il via martedì 27 ottobre al Parco degli Aironi di Gerenzano, in via Inglesina 51. L’iniziativa, organizzata dalla cooperativa Ardea onlus in collaborazione con il Lions Club Gerenzano Basso Varesotto, è rivolta a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino il mondo delle api e avvicinarsi all’apicoltura come attività amatoriale. Il percorso formativo prevede sette incontri, tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, tenuti dal dottor Francesco Vacirca, zoonomo e apicoltore. Non sono richieste particolari conoscenze preliminari.

Il programma

Il primo appuntamento è fissato per il 27 ottobre, dalle 20.30 alle 22.30, e sarà dedicato alla conoscenza delle api e dell’alveare, con approfondimenti sulle diverse razze, sulle caste e sull’organizzazione sociale di questi insetti.

Il programma proseguirà il 24 novembre con una lezione sui prodotti dell’alveare e il 15 dicembre con un incontro dedicato alle attrezzature utilizzate dagli apicoltori. Nel nuovo anno, il 26 gennaio e il 24 febbraio, si parlerà delle principali patologie delle api, mentre il 24 marzo sarà la volta delle buone pratiche apistiche.

A completare il corso sarà una settima lezione pratica direttamente in apiario, con data e orario da concordare durante gli incontri. Tutte le lezioni teoriche si svolgeranno nell’aula didattica del Parco degli Aironi, dalle 20.30 alle 22.30. La quota di partecipazione è di 140 euro.

Come iscriversi

Per iscriversi è possibile rivolgersi all’infopoint del Parco degli Aironi oppure scrivere all’indirizzo email [email protected]. Per ulteriori informazioni è disponibile anche il dottor Francesco Vacirca al numero 3490838252. L’iniziativa, segnalata anche dall’amministrazione comunale di Gerenzano, rappresenta un’occasione per approfondire la conoscenza delle api, del loro ruolo fondamentale nell’ambiente e delle tecniche necessarie per avviare un piccolo allevamento amatoriale.

13102026